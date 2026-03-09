Kategorie artykułu: Biznes Świat
Trzy lotniska motorem cargo w Polsce. Co po ataku na Iran?
Cargo w Polsce ma się całkiem dobrze i notuje stałe wzrosty rok do roku. Nadal jest on jednak relatywnie niewielki w skali całej Europy Zachodniej i koncentruje się wokół kilku lotnisk. Teraz dodatkowe zamieszanie dla lotów cargo do Europy może wprowadzić wojna na Bliskim Wschodzie.
09.03.2026, 05:00
ceny połączeń z Azji Południowo-Wschodniej do Europy wzrosły od piątku o ponad 6 proc. Z kolei ceny połączeń z Azji Południowej do Stanów Zjednoczonych wzrosły o 5 proc. Fot. Bloomberg, GettyImages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wygląda struktura rynku cargo lotniczego w Polsce.
- Jakie czynniki napędzają wzrost frachtu lotniczego.
- W jaki sposób konflikt na Bliskim Wschodzie może wpłynąć na cargo lotnicze i ceny transportu.