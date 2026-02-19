Kategoria artykułu: Biznes
Wraca pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Najpierw jednak trzeba wyprowadzić Azoty na prostą
W tle ratowania Grupy Azoty odżył pomysł budowy krajowego giganta nawozowego. Miałby powstać w wyniku fuzji Azotów z Anwilem z grupy Orlen. Nie jest to jeszcze gotowy plan, ale koncepcja, która pomogłaby uporządkować aktywa chemiczne kontrolowane przez państwo. Według ekspertów pomysł jest dobry, ale jego realizacja na razie nie jest możliwa.
19.02.2026, 05:15
Grupa Azoty ma kilka dużych zakładów nawozowych w Polsce. Na zdjęciu fabryka w Puławach. Fot. Sławomir Kłak/Grupa Azoty
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego wrócił pomysł łączenia Anwilu z Grupą Azoty.
- Jak potencjalną fuzję oceniają analitycy.
- W jakiej sytuacji jest polski przemysł nawozowy.