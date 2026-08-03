WIG20 na historycznym szczycie. Dzień na GPW 3 sierpnia 2026 r.

Poniedziałkowa sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych upłynęła pod znakiem nieznacznych wzrostów głównych indeksów. WIG wzrósł na koniec dnia o 0,70 proc., osiągając wartość 148 428,28 pkt. Show skradł jednak WIG20. Indeks skupiający 20 największych spółek warszawskiego parkietu osiągnął swój historyczny szczyt.

Niespełna godzinę od otwarcia handlu wartość WIG20 wzrosła o 1,02 proc., do poziomu 3 963,21 pkt – najwyższego w historii notowań. Wraz z upływem dnia nie udało się jednak obronić tej pozycji. Indeks na zamknięciu ostatecznie wzrósł o 0,58 proc., do poziomu 3939,21 pkt. To i tak najwyższe zamknięcie od utworzenia indeksu w 1994 r. To też poprawa wyniku z 31 lipca br., kiedy indeks wyniósł 3920,26 pkt., co było z kolei pobicie rekordu sprzed 19 lat – 29 października 2007 r. WIG 20 zamknął sesję na poziomie 3 917,87 pkt.

Pozostałe wskaźniki utrzymały podobny poziom wzrostu. W przypadku mWIG40 sesja zakończyła się wzrostem o 1,17 proc., do 10 369,79 pkt. Z kolei sWIG80 wzrósł o 0,40 proc., osiągając poziom 30 869,50 pkt.

Wartym odnotowania wydarzeniem był debiut nowych ETF-ów, czyli funduszy inwestycyjnych skupiających się na konkretnych aktywach. Dzisiaj do oferty GPW dołączyły fundusze od TFI PZU. Pierwszy ETF dotyczy długoterminowych, a drugi zmiennokuponowych obligacji skarbowych.

WIG20. Te spółki zapracowały na historyczny wynik indeksu

W gronie największych spółek notowanych na GPW tylko dla czterech dzisiejsza sesja zakończyła się spadkami. Najbardziej potaniały akcje Allegro, bo o 1,31 proc. Drugie miejsce przypadło Żabce (-0,97 proc.), a podium zamknęły notowania Erste BP (-0,90 proc.). Nieznacznie pod kreską znalazły się również akcje Pekao (-0,08 proc.), a w przypadku Grupy Kęty kurs nie uległ zmianie.

Pozostałych 15 spółek odnotowało wzrost akcji. Największym zainteresowaniem inwestorów w poniedziałek cieszyły się walory PGE. Największy koncern energetyczny w naszym kraju zakończył sesję będąc 2,87 proc. na plusie. Drugi co do wielkości wzrost przypadł notowaniom Modivo, które podrożały o 2,52 proc. Powyżej 2 proc. wzrósł także kurs Kruka – łącznie o 2,42 proc.

Dodatni bilans zaliczyły też akcje Budimexu – o 1,33 proc. Dzisiaj prezes spółki Artur Popko w rozmowie z PAP Biznes powiedział, że kontraktacja powyżej 8 mld zł pozwoli firmie utrzymać w 2026 r. portfel zamówień na poziomie ok. 18 mld zł. Na tę wartość może wpłynąć pozytywnie m.in. potencjalny kontrakt na budowę autostrady D35 w Czechach. W ocenie menedżera, największa kumulacja inwestycji na polskim rynku przypadnie na lata 2028–2029.

Strat nie zaliczył też Orlen. Ostatecznie notowania koncernu wzrosły o 0,16 proc. Ostatecznie, bo dzisiaj minister energii Miłosz Motyka powiedział, że zakres promocji na paliwa na stacjach spółki "wymaga rozszerzenia". Przeważnie polityczne deklaracje potrafią czasowo odstraszyć inwestorów od firmy, choć pozycja Orlenu na giełdzie jest mocna. Pod koniec lipca spółka śrubowała rekord wartości akcji, która przekroczyła 150 zł, a kapitalizacja przekroczyła 180 mld zł. Od początku 2026 r. wartość Orlenu wzrosła o ok. 65 proc.