WIG20 na historycznym szczycie. Dzień na GPW 3 sierpnia 2026 r.
Wydarzeniem dnia na warszawskim parkiecie było osiągnięcie historycznego maksimum indeksu WIG20. Dobra passa towarzyszyła także pozostałym wskaźnikom giełdowym. Spośród największych spółek najlepiej poradziły sobie notowania PGE.
03.08.2026, 17:31
Zdjęcie przedstawia logo Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Fot. John Guillemin/Bloomberg via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Na jakich poziomach zakończyły sesję główne indeksy GPW.
- Jakie nastroje dominowały wśród inwestorów podczas poniedziałkowej sesji.
- Które spółki z WIG20 zaliczyły największe wzrosty, a które największe przeceny.