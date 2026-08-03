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03.08.2026 13:35

Minister energii: zakres promocji na paliwa na stacjach Orlenu „wymaga rozszerzenia"

Resort energii rozmawia z Orlenem na temat możliwości obniżenia cen paliw na stacjach – poinformował w poniedziałek minister energii Miłosz Motyka. Według niego rozszerzenia wymaga zakres promocji na paliwa na stacjach koncernu.

Stacja paliw Orlenu
Zdaniem ministra Orlen może oferować klientom dodatkowe promocje na paliwa na stacjach. Fot. Orlen

– Jeżeli chodzi o rozmowy z Orlenem, to są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marż detalicznych, o tym rozmawiamy – powiedział Miłosz Motyka dziennikarzom w poniedziałek, pytany o możliwość obniżenia marży przez Orlen, co mogłoby obniżyć ceny paliw na stacjach.

Szef ME podkreślił, że według deklaracji prezesa Orlenu marże są już teraz obniżone do minimum. Jednocześnie, zdaniem ministra, firma może wciąż oferować klientom dodatkowe promocje na paliwa na stacjach.

– Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma – wskazał Miłosz Motyka.

Tydzień temu premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na dwa ostatnie tygodnie wakacji, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku niestabilności na Bliskim Wschodzie. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski wskazał tego samego dnia, że jego resort pracuje nad możliwym czasowym obniżeniem VAT na paliwa.

Z końcem czerwca wygaszono program „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Przestały obowiązywać przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa oraz ustalana była cena maksymalna tych paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej, w połowie czerwca, wygasły przepisy o obniżce akcyzy. Resort finansów informował, że koszt programu CPN sięgnął ok. 4,7 mld zł.

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Źródło: PAP

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