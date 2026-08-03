Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 03.08.2026
NEWSROOM XYZ
03.08.2026 09:52

WIG20 na historycznym maksimum. Indeks przebił 3960 pkt

W poniedziałek rano indeks WIG20 sięgnął historycznego maksimum, wchodząc powyżej poziomu 3960 pkt.

logo GPW
WIG20 wyraźnie rośnie od początku roku. Fot. GPW

W poniedziałek rano WIG20 wyniósł na otwarciu 3939,28 pkt, rosnąc o 0,5 proc. Następnie kontynuował wzrosty, osiągając o godz. 9.07 poziom 3950 pkt, a o godz. 9.30 wzrósł do 3955 pkt.

Wreszcie, o godz. 9.45 wyniósł 3 963,21 pkt, rosnąc o 1,02 proc. To najwyższy poziom w historii tego indeksu. Poprzednie historyczne maksimum WIG20 osiągnął 29 października 2007 r. Wtedy w ciągu dnia sesji sięgnął 3 940,53 pkt, a na zamknięciu wyniósł 3 917,87 pkt.

Na godz. 9.45 niemal wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu, z wyjątkiem notujących nieznaczne spadki Żabki, Orlenu i Dino, notowały wzrosty. Najmocniej, bo o 3,5 proc., drożały akcje PGE.

WIG20 wyraźnie rośnie od początku roku, zyskując około 23 proc. Na pierwszej sesji, 2 lutego, był na poziomie 3262 pkt. W kwietniu przekroczył 3600 pkt, a najmocniejsze wzrosty nadeszły w lipcu, gdy najpierw przebił 3700 pkt, potem 3800 pkt, a następnie 3900 pkt.

Indeks WIG20 powstał 16 kwietnia 1994 r. Skupia 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego pierwsza wartość wynosiła 1000 pkt.

Źródło: XYZ, PAP

Na GPW mniej byków, a więcej niedźwiedzi. Inwestorzy są mniej optymistyczni
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Jedna miejska spółka targowa zarabia, reszta zostaje w tyle. Skąd taka różnica?
Największe miejskie spółki targowe zakończyły 2025 r. z bardzo różnymi wynikami. Jedna z nich wyraźnie wyprzedziła konkurencję, a liczba odwiedzających nie zawsze przekładała się na przychody i…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Rekordowe plony i... fala upadłości. Oto paradoksy rumuńskiego rolnictwa
Zbiory pszenicy, kukurydzy i słonecznika w Rumunii były w 2025 r. o ponad jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej. Mimo to liczba upadłości w tamtejszym rolnictwie bije rekordy. Za tym paradoksem…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Gigazakup równoważy spadki banków. Podsumowanie notowań GPW 31 lipca 2026 r.
Po południu na GPW indeks WIG20 znalazł się na lekkim minusie. Negatywnie na rynek wpływały w piątek spadki PKO BP i Pekao, których nie przeważały ani 8-proc. wzrost Żabki, ani zwyżki spółek…
31.07.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Jak często w Europie zmieniają się premierzy? Polska zaskakuje (ANALIZA)
Wielka Brytania powołała siódmego premiera w ciągu 10 lat, ponownie wywołując dyskusję o politycznej niestabilności w Europie. Analiza danych z ostatnich 26 lat pokazuje jednak bardziej złożony…
03.08.2026
Kategorie artykułu: Kultura Społeczeństwo
Wielka sztuka. Jak rzeźba wraca do naszej wyobraźni
Rzeźba coraz śmielej wychodzi poza galerie i muzea. Wraca do natury i przestrzeni publicznej, a wraz z nią zmienia się sposób, w jaki odbiorcy myślą o sztuce.
02.08.2026
Kategorie artykułu: Świat
Kailasz. Święta góra wielkiej polityki (REPORTAŻ)
Każdego roku tysiące hinduskich pielgrzymów przemierzają Himalaje, by okrążyć Kailasz, najświętszą górę Azji. Mało kto zdaje sobie sprawę, że ich podróż zależy nie tylko od wiary i pogody, lecz także…
01.08.2026