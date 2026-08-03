WIG20 na historycznym maksimum. Indeks przebił 3960 pkt

W poniedziałek rano indeks WIG20 sięgnął historycznego maksimum, wchodząc powyżej poziomu 3960 pkt.

WIG20 wyraźnie rośnie od początku roku. Fot. GPW

W poniedziałek rano WIG20 wyniósł na otwarciu 3939,28 pkt, rosnąc o 0,5 proc. Następnie kontynuował wzrosty, osiągając o godz. 9.07 poziom 3950 pkt, a o godz. 9.30 wzrósł do 3955 pkt.

Wreszcie, o godz. 9.45 wyniósł 3 963,21 pkt, rosnąc o 1,02 proc. To najwyższy poziom w historii tego indeksu. Poprzednie historyczne maksimum WIG20 osiągnął 29 października 2007 r. Wtedy w ciągu dnia sesji sięgnął 3 940,53 pkt, a na zamknięciu wyniósł 3 917,87 pkt.

Na godz. 9.45 niemal wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu, z wyjątkiem notujących nieznaczne spadki Żabki, Orlenu i Dino, notowały wzrosty. Najmocniej, bo o 3,5 proc., drożały akcje PGE.

WIG20 wyraźnie rośnie od początku roku, zyskując około 23 proc. Na pierwszej sesji, 2 lutego, był na poziomie 3262 pkt. W kwietniu przekroczył 3600 pkt, a najmocniejsze wzrosty nadeszły w lipcu, gdy najpierw przebił 3700 pkt, potem 3800 pkt, a następnie 3900 pkt.

Indeks WIG20 powstał 16 kwietnia 1994 r. Skupia 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jego pierwsza wartość wynosiła 1000 pkt.

Źródło: XYZ, PAP