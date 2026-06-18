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WIG20 w dół, KGHM kończy dobrą passę. Dzień na GPW 18 czerwca 2026 r.
Czwartek przyniósł spadki na warszawskiej giełdzie. Najmocniej stracił WIG20, gdzie tylko cztery spółki zakończyły dzień na plusie, a KGHM po serii wzrostów stracił najmocniej wśród blue chipów. Liderem wzrostów zostało za to Modivo.
Pozytywny sentyment widoczny na europejskich rynkach nie udzielił się w czwartek inwestorom na GPW. Fot. Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 18 czerwca 2026 r.
- Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.