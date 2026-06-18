WIG20 w dół, KGHM kończy dobrą passę. Dzień na GPW 18 czerwca 2026 r.

W czwartek wszystkie główne indeksy zaliczyły straty. Najmocniej WIG20, który stracił 1,6 proc. i spadł do 3671 pkt. Szeroki WIG po stracie 1,3 proc. wyniósł 138 567 pkt.

Mniejsze straty zaliczyły mWIG40 (–0,5 proc.) i sWIG80 (–0,7 proc.).

– Od początku czerwca zarówno na GPW, jak i na zagranicznych giełdach wyraźnie widać brak popytu. [...] O ile jeszcze WIG20 i mWIG40 próbowały powrócić do wzrostów, choć jak pokazały ostatnie sesje z nie najlepszym skutkiem, o tyle sWIG80 praktycznie od samego początku miesiąca zniżkuje – ocenia analityk BM PKO BP Przemysław Smoliński.

Jak podkreśla analityk XTB Kamil Szczepański, pozytywny sentyment widoczny na niektórych europejskich rynkach – spowodowany m.in. podpisaniem porozumienia USA-Iran – nie znalazł odzwierciedlenia na GPW.

– Wczorajsza decyzja oraz konferencja nowego prezesa Fedu wciąż jest interpretowana przez rynki. Prognozy kładą nacisk na słabszy wzrost gospodarczy, wyższą inflację oraz utrzymanie „wyższych” stóp procentowych dłużej – dodaje.

Modivo najlepsze w czerwonym WIG20

W WIG20 tylko cztery spółki uniknęły strat na czwartkowym zamknięciu. Liderem wzrostów zostało Modivo, którego akcje podrożały o 3,9 proc.

Wzrosty zaliczyły też Allegro (1,4 proc.), Grupa Kęty (0,3proc.) i Pekao (0,1 proc.).

Tymczasem najmocniej wśród blue chipów spadło KGHM, tracąc 4,5 proc. Zakończyło to dobrą passę 5. sesji z rzędu ze wzrostami miedziowego giganta.

Niewiele lepiej wypadły w czwartek Alior (–3,5 proc.), Orlen (–3,3 proc.) i Tauron (–3 proc.). O ponad 2 proc. straciły też PGE i Budimex.

Górnictwo, informatyka i paliwa mocno w dół

Wśród indeksów sektorowych tylko WIG-Motoryzacja i WIG-Nieruchomości zakończyły dzień ze skromnymi wzrostami o 0,1 proc.

Najgorzej wypadł WIG-Górnictwo, tracąc 4,4 proc. Głównym „winowajcą” jest KGHM, który ma 96-procentowy udział w portfelu indeksu. Podobnie wyglądała sytuacja WIG-Paliwa, który ciągnięty w dół przez Orlen, stracił 3,3 proc.

Z kolei WIG-Informatyka stracił 3,2 proc. Wyraźnie spadły także sektor energetyczny i chemiczny (oba po –2,3 proc.) oraz budowlany (–1,8 proc.). Tymczasem banki straciły 1 proc.

„Brak siły do kontynuacji wzrostów niepokoi”

Według Przemysława Smolińskiego pomimo spadków nie ma silnych sygnałów świadczących o odwróceniu średnioterminowej lub długoterminowej tendencji na spadkową.

– Natomiast na pewno niepokoi zachowanie rynku, brak siły do kontynuacji wcześniejszych trendów wzrostowych. Jeżeli indeksy na kolejnych sesjach zeszłyby poniżej ostatnich minimów lub wsparć, w końcu może się to przerodzić w jakiś silniejszy ruch spadkowy. Dlatego należałoby w obecnej chwili uważnie przyglądać się rynkom – mówi.