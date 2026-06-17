Stopy procentowe w USA. Poznaliśmy kluczową decyzję Fedu

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Rezerwa Federalna USA na czerwcowym posiedzeniu zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie, czyli w przedziale 3.5-3.75 proc.

Decyzja jest zgodna z prognozami.

Stopy procentowe w USA pozostają na niezmienionym poziomie od grudnia 2025 r. gdy Europejski Bank Centralny zdecydował się ostatnio na podwyżkę.

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Fed zwraca uwagę na wysoką inflację, spadają szanse na obniżkę stóp w 2026 r.

„Komitet postanowił utrzymać docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie od 3,5 proc. do 3,75 proc., co ma wspierać podwójny mandat Rezerwy Federalnej (utrzymanie stabilności cen i dążenia do maksymalnego zatrudnienia – przyp. red.). Komitet potwierdził swoją politykę utrzymywania wysokich rezerw w systemie bankowym” – napisano w komunikacie po posiedzeniu.

Fed podał, że inflacja pozostaje wysoka.

„Aktywność gospodarcza rozwija się w solidnym tempie, pomimo podwyższonej niepewności, która wynika po części z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Wzrost wydajności i inwestycji kapitałowych jest silny. Wzrost zatrudnienia dotrzymuje kroku wzrostowi siły roboczej, a stopa bezrobocia zmieniła się nieznacznie” – podano.

„Inflacja pozostaje wysoka w stosunku do celu Komitetu na poziomie 2 proc., co po części odzwierciedla szoki podażowe, które napędzały wzrost cen w niektórych sektorach, w tym w sektorze energetycznym. Komitet zapewni stabilność cen” – dodano.

Fed przedstawił nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne i wykres kropkowy (dot plot), pokazujący prognozę ścieżki stóp procentowych według członków Rezerwy.

W czerwcu FOMC prognozuje stopy proc. na poziomie 3,75 proc. na koniec 2026 r. (brak zmian), 3,6 proc. na koniec 2027 r. (brak zmian) i 3,4 proc. na koniec 2028 r. (jedna obniżka).

W marcu Fed prognozował, że stopy proc. w USA będą na poziomie 3,4 proc. na koniec 2026 r. (jedna obniżka), 3,1 proc. na koniec 2027 r. (jedna obniżka) i 3,1 proc. na koniec 2028 r. (brak obniżek).

Po komunikacie Fedu kontrakty na główne amerykańskie indeksy poszły w dół, rentowności amerykańskich 10-latek poszły w górę.

Uwaga analityków skupiona na tym, jakim szefem Fedu będzie Kevin Warsh

To pierwsza decyzja Fedu dotycząca stóp procentowych w USA po tym, jak w maju nominowany przez prezydenta USA na to stanowisko został Kevin Warsh.

Jego poprzednik, Jerome Powell, również nominowany na to stanowisko przez Donalda Trumpa, był w bezpardonowy sposób krytykowany przez urzędującego prezydenta USA za to, że nie obniżał stóp procentowych w sposób, jakiego oczekiwałby Trump.

Trump jest zwolennikiem niskich stóp procentowych i próbuje wywierać nacisk na Fed w tej sprawie.

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W ostatnich miesiącach, za sprawą szoku cenowego po zatwierdzonym przez samego Trumpa ataku USA na Iran 28 lutego, o obniżkach stóp procentowych w USA mówi się jednak jeszcze mniej.

Inflacja konsumencka w USA wyniosła w maju 4,2 proc. r/r, przekraczając tym samym poziom 4 proc. pierwszy raz od trzech lat.

W największej skali w ciągu roku wzrosły ceny paliw. Benzyna w maju była droższa średnio o 40,5 proc., a olej napędowy o 58,9 proc.

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Źródło: PAP, XYZ