Modivo wybrało szefa działu AI w firmie. To Łukasz Miłek, syn obecnego prezesa spółki

Łukasz Miłek został Chief AI Innovation Officer w Modivo. Jak tłumaczy firma, będzie on odpowiedzialny za rozwijanie „kompetencji i kultury AI w całej organizacji".

Jak tłumaczyła firma we wpisie na LinkedIn, Modivo chce, by inicjatywy AI były „realizowane w sposób przemyślany, spójny i skoncentrowany na tworzeniu wymiernej wartości biznesowej". Miłek ma być odpowiedzialny za wdrożenie i szukanie nowych możliwości dla AI, by zwiększyć efektywność firmy.

Czy to początek procesu sukcesji w Modivo? Na to pytanie od XYZ spółka nie chciała odpowiedzieć. Prezes Dariusz Miłek tak mówił we wcześniejszym wywiadzie dla XYZ. – Po to tu jestem, żeby cena akcji rosła. Mam prawie 57 lat i albo haruję, wkładając w to całe swoje doświadczenie, albo idę na emeryturę. Innej opcji nie mam – stwierdził.

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Łukasz Miłek to syn prezesa Modivo Dariusza Miłka. W latach 2019–2021 studiował w USA na kierunku Business Economics & Business Administration w Santa Monica College. Od kwietnia 2022 r. do czerwca 2026 r. był szefem działu mody w CCC, który zajmował się wprowadzaniem na rynek licencjonowanych marek.

Modivo to polska firma, która jest najważniejszym graczem europejskiego rynku sprzedaży detalicznej w segmencie obuwia i odzieży. Działa na 20 rynkach w modelu omnichannel, łączącym sklepy stacjonarne z e-commerce. W lutym 2026 r. spółka formalnie zmieniła nazwę z CCC na Modivo, co wynika z tego, że firma łączy w sobie wiele linii biznesowych. Pod jej szyldem działają marki: CCC, HalfPrice, eobuwie, MODIVO, Worldbox i Boardriders. Spółka jest notowana na GPW.