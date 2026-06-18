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18.06.2026 16:40

Niewiadów – PGM będzie współpracować z francuskim gigantem branży zbrojeniowej

Niewiadów Polska Grupa Militarna podpisał umowę o strategicznej współpracy z francuską spółką zbrojeniową KNDS Ammo France (KNDS) – poinformowała spółka w komunikacie. Przedmiotem umowy jest uregulowanie ogólnych zasad współpracy stron w zakresie produkcji i dostaw amunicji 155 mm na rzecz polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej i klientów francuskiego koncernu.

Jak wskazano, celem umowy jest ustanowienie długoterminowej współpracy oraz w miarę możliwości jak najszybsze zawarcie umowy ramowej dotyczącej produkcji amunicji artyleryjskiej kal. 155 mm. Takie pociski są używane przez chociażby ciężkie haubice Krab i czołgi K9, z których korzysta polskie wojsko.

„Współpraca zakłada kwalifikację polonizowanych rozwiązań KNDS 155 mm w używanych w polskich siłach zbrojnych systemach KRAB i K9. Strony zakładają ponadto możliwość współpracy w innych obszarach, w zależności od potrzeb i sytuacji rynkowej" – napisano w komunikacie.

Planowane jest uruchomienie w Polsce produkcji kompletnych zestawów amunicji 155 mm (docelowo 180 tys. szt. amunicji rocznie) oraz jej komponentów. Zgodnie z założeniami stron umowy, w ramach przyszłej współpracy, Niewiadów – PGM zapewnić ma infrastrukturę produkcyjną oraz zasoby do uruchomienia produkcji, a KNDS licencje i technologie produkcji, oraz wsparcie techniczne i personalne.

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Umowa została zawarta na rok z możliwością jej przedłużenia, przy czym docelowo strony chcą zawrzeć umowę ramową do końca 2026 r.

KNDS Ammo France to francuska spółka zbrojeniowa, należąca do europejskiej grupy KNDS. Spółka projektuje i produkuje m.in. artylerię (np. haubice CAESAR), czołgi (np. Leclerc) i pojazdy opancerzone, a także amunicję. KNDS France działa również jako integrator systemów bojowych. KNDS France to jeden z największych producentów uzbrojenia w Europie, choć nie jest notowany na giełdzie. Od jakiegoś czasu trwają jednak przygotowania do jego IPO, czyli pierwszej oferty publicznej. Spółka rozważa wejście na dwa rynki – w Paryżu i Frankfurcie. Jak informował 16 czerwca amerykański serwis Morningstar, wartość koncernu zbrojeniowego może wahać się pomiędzy 18 a 20 mld euro.

Źródło: XYZ, PAP

Niewiadów, 29.08.2024. Zakład ZSP w Niewiadowie koło Ujazdu, 29 bm. gdzie odbyło się spotkanie dotyczące planów rozpoczęcia produkcji amunicji kalibru 155 mm. Fot. PAP/łukasz Szeląg
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