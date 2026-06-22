Kategoria artykułu: Biznes
Zaufanie na wynajem. Startup chce zmienić reguły gry na rynku najmu
Blisko 9 mld zł zaległości czynszowych, 70 proc. właścicieli z problemowym najemcą – to dane, które tłumaczą, dlaczego wybór lokatora w Polsce wciąż przypomina grę w ciemno. Startup zaufanylokator.pl wprowadza certyfikat wiarygodności oceniany przez analityka, a nie algorytm.
22.06.2026, 05:30
– Rynek najmu w Polsce potrzebuje nowych standardów opartych na zaufaniu i rzetelnej informacji – mówi Jacek Ławrecki, założyciel portalu zaufanylokator.pl. Fot. Gettyimages
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego polski rynek najmu wciąż działa na zasadzie ograniczonego zaufania między właścicielami a najemcami.
- Jak działa certyfikat wiarygodności najemcy oferowany przez wrocławski startup Zaufany Lokator.
- Jakie ryzyka i korzyści niesie certyfikacja najemców dla rynku wynajmu w Polsce.