Diagnostyka z lepszym wynikiem od oczekiwań. Zysk netto wzrósł do 82,6 mln zł

Grupa Diagnostyka zakończyła pierwszy kwartał 2026 r. z wynikami wyższymi od oczekiwań analityków. Spółka zwiększyła zysk netto o 13,3 proc. rok do roku, a przychody wzrosły o blisko 15 proc.

Grupa Diagnostyka wypracowała w pierwszym kwartale 2026 roku 82,6 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec 72,9 mln zł rok wcześniej. Wynik okazał się także wyraźnie lepszy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 72,5 mln zł zysku netto.

Spółka poprawiła również wyniki operacyjne. Recurring EBITDA wzrosła o 11,4 proc. rdr do 179,6 mln zł, podczas gdy rynek oczekiwał 164,7 mln zł. Z kolei zysk operacyjny EBIT zwiększył się o 9,7 proc. rdr i wyniósł 123,1 mln zł, wobec prognozowanych przez analityków 108,7 mln zł.

W pierwszym kwartale grupa osiągnęła 681,6 mln zł przychodów z działalności operacyjnej, co oznacza wzrost o 14,6 proc. rok do roku. Przychody z umów z klientami wyniosły 670,9 mln zł i były wyższe o 13,4 proc. rdr. Oba wyniki okazały się lepsze od oczekiwań rynku. Jednocześnie marża recurring EBITDA spadła do 26,8 proc. z 27,3 proc. rok wcześniej.

Diagnostyka podała, że w pierwszym kwartale 2026 roku wolumen badań wzrósł o 1,2 proc. rdr do 45,8 mln badań. Spółka wskazała jednak, że dynamika była ograniczana przez wysoką bazę w segmencie B2B, związaną z wygasaniem programu Profilaktyka 40 Plus w pierwszym kwartale 2025 roku, a także przez niekorzystne warunki pogodowe w styczniu i lutym, które wpłynęły na liczbę badań wykonywanych dla klientów indywidualnych.

Czytaj również: Jakub Swadźba: Wolę pracować w takim biznesie, niż sprzedawać broń czy fast foody (WYWIAD)

Istotny wpływ na wyniki miał wzrost cen usług. Średnia cena badań zwiększyła się o 16,5 proc. rdr, w tym średnia cena badań laboratoryjnych wzrosła o 9,7 proc. W obszarze diagnostyki obrazowej wzrost średniej ceny sięgnął 29,4 proc., co – jak podała spółka – wynikało ze zmiany struktury sprzedaży i mniejszego udziału usług teleradiologicznych względem badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Spółka poinformowała jednocześnie, że od 1 stycznia 2026 roku weszły w życie obniżki wycen świadczeń TK i MR finansowanych przez NFZ. Diagnostyka zapowiedziała działania mające ograniczyć wpływ tych zmian na działalność segmentu diagnostyki obrazowej. Prezes Jakub Swadźba podkreślił, że grupa kontynuuje strategię wzrostu opartą na rozwoju organicznym i selektywnych przejęciach.

W pierwszym kwartale 2026 roku Diagnostyka przeprowadziła osiem akwizycji, w tym przejęcia w segmencie diagnostyki obrazowej – 75 proc. udziałów w PP Diagnostyka oraz 61 proc. udziałów w Skamed Rezonans. W segmencie diagnostyki laboratoryjnej grupa kupiła m.in. 100 proc. udziałów spółki Lab-AD ze Szczawna-Zdroju. Dodatkowo zwiększyła zaangażowanie w Instytucie Mikroekologii z Poznania, uzyskując nad nim kontrolę. Łączne wydatki na transakcje M&A wyniosły 31,9 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 138 mln zł z 132,3 mln zł rok wcześniej.

Źródło: PAP Biznes