Energia nauki
Kategoria artykułu: Biznes
Współpraca z partnerem
Zrozumieć nieznane. Świat nauki uczy się porozumiewać wspólnym językiem
Rozwój gospodarczy oparty na innowacjach wymaga sprawnej współpracy między nauką a światem biznesu, co w polskich realiach wciąż napotyka na systemowe bariery. Rozdźwięk między hermetycznym językiem badaczy i oczekiwaniami biznesu sprawia, że ogromny potencjał intelektualny rzadko przekłada się na rynkowe sukcesy.
23.06.2026, 03:30
Uczestnicy debaty w Centrum Nauki Kopernik. Fot. M. Stanik, XYZ
Z tego artykułu dowiesz się…
- W jaki sposób nierealistyczne oczekiwania społeczne utrudniają właściwe zrozumienie nauki.
- Z jakiego powodu fundusze publiczne mogą hamować rozwój technologii.
- W jaki sposób regulacje ESG wymuszą na firmach wykorzystanie pracy naukowców.