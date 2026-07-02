Kategorie artykułu: Biznes Sport Świat
100 milionów dla Tottenhamu. Pójdzie na coś innego niż transfery
Właściciele Tottenham Hotspur wpłacili do kasy klubu 100 mln funtów. To trzecie takie dokapitalizowanie w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Londyńczycy przez lata uchodzili za wzór finansowej samowystarczalności, a dziś coraz mocniej opierają się na kapitale właścicieli. Dlaczego porzucili stare ideały?
02.07.2026, 04:00
Kibice Tottenham Hotspur są pełni nadziei w związku z rządami Roberto De Zerbiego, nowego trenera drużyny. Fot. Mikołaj Śmiłowski
Z tego artykułu dowiesz się…
- Dlaczego właściciele Tottenhamu po raz kolejny wpłacili do klubu 100 mln funtów.
- Na co zostaną przeznaczone nowe środki i dlaczego nie trafią na transfery.
- Co doprowadziło Tottenham do odejścia od modelu finansowej samowystarczalności.