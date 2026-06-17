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Akcje Tauronu w górę, ale WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 17 czerwca 2026 r.
W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron. Wśród blue chipów przeważały wzrosty, ale indeks zakończył dzień ze spadkiem. Najgorzej wypadło Modivo. Inwestorzy czekają na decyzję amerykańskiego Fed.
W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron, a najmocniej spadło Modivo. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 17 czerwca 2026 r.
- Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
- Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.