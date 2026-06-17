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Kategorie artykułu: Biznes Newsy

Akcje Tauronu w górę, ale WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 17 czerwca 2026 r.

W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron. Wśród blue chipów przeważały wzrosty, ale indeks zakończył dzień ze spadkiem. Najgorzej wypadło Modivo. Inwestorzy czekają na decyzję amerykańskiego Fed.

Miguel Ciołczyk Garcia - autor artykułu - profil
17.06.2026, 17:49
W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron, a najmocniej spadło Modivo. Fot. John Guillemin/Bloomberg/Getty Images

Z tego artykułu dowiesz się…

  1. Jak wyglądała sesja na GPW w poniedziałek 17 czerwca 2026 r.
  2. Co wpływa na sytuację na warszawskiej giełdzie.
  3. Kto był liderem wzrostu w WIG20, a której spółce najmocniej spadły notowania.
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Po poniedziałkowych spadkach i wtorkowym odbiciu na warszawskiej giełdzie środowa sesja przebiegła spokojniej. WIG20 spadł o 0,2 proc. do 3 731 pkt, podczas gdy WIG wzrósł o 0,6 proc. i wyniósł 140 340 pkt.

Tymczasem mWIG40 zamknął dzień ze wzrostem o 0,1 proc., a sWIG80 – o symboliczne 0,04 proc.

Według analityka XTB Kamila Szczepańskiego, kluczowa dla inwestorów będzie decyzja amerykańskiego Fed ws. stóp procentowych.

Łagodniejszy przekaz Fed mógłby wspierać rynki wschodzące, takie jak Polska. Bardziej jastrzębia komunikacja mogłaby natomiast uruchomić realizację zysków po ostatnim silnym ruchu na GPW – tłumaczy.

Jak dodaje, rynek oczekuje pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

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Tauron najlepszy w WIG20

W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron – jego akcje wzrosły o 2,6 proc. Od początku kwietnia do wtorkowego zamknięcia kurs spółki spadł jednak o ponad 13 proc.

Niewiele gorzej radziły sobie Żabka (+2,6 proc.). i KGHM (+2 proc.). Miedziowy gigant drożeje 5. sesję z rzędu, korzystając ze wzrostów cen miedzi.

O ponad 1 proc. wzrosły też CD Projekt, Grupa Kęty i Pekao, ale również Budimex i PGE, które w środę podpisały ugodę rozliczającą umowę na budowę bloku w Elektrowni Turów.

Z kolei najmocniej – o 1,1 proc. – spadło Modivo. Straty odnotowały też Orlen (–0,8 proc.), mBank (–0,7 proc.), Dino (–0,4 proc.) i Kruk (–0,2 proc.).

Górnictwo najlepszym sektorem

Wśród indeksów sektorowych najsilniejsze było górnictwo – zyskało 2 proc. To zasługa KGHM, które ma 96-procentowy udział w portfelu.

Wyraźnie wzrosły też WIG-Chemia (1,8 proc.), WIG-Budownictwo (1,4 proc.) i WIG-Energia (1,2 proc.).

Z kolei najmocniej spadł ciągnięty w dół przez Orlen indeks WIG-Paliwa, tracąc 0,8 proc. Straty odnotowały też WIG-Nieruchomości (–0,3 proc.) oraz WIG-Informatyka (–0,1 proc.).

W Europie i USA przeważają wzrosty

Tymczasem w Europie indeks EuroStoxx50 wzrósł o 0,6 proc., a benchmarkowy EuroStoxx600 – o 0,5 proc. Niemiecki DAX wzrósł za to o 0,2 proc., a francuski CAC 40 stracił 0,2 proc. W trakcie sesji poznaliśmy finalne dane o inflacji w strefie euro w maju, która po raz kolejny wzrosła, osiągając poziom najwyższy od trzech lat.

Na tym samym poziomie, mimo oczekiwań wzrostu, utrzymała się za to w Wielkiej Brytanii. Brytyjski FTSE100 wzrósł w środę o 0,1 proc.

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Z kolei w Stanach Zjednoczonych w chwili publikacji tekstu indeks S&P500 rośnie o 0,1 proc., a Dow Jones Industrial o 0,5 proc., podczas gdy Nasdaq traci 0,1 proc.

Główne wnioski

  1. Środowa sesja przebiegła spokojniej, niż poprzednie. WIG20 spadł o 0,2 proc., podczas gdy WIG wzrósł o 0,6 proc. Tymczasem mWIG40 zamknął dzień ze wzrostem o 0,1 proc., a sWIG80 – o symboliczne 0,04 proc.
  2. W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron, którego akcje wzrosły o 2,6 proc. Z kolei najmocniej spadło Modivo – akcje spółki straciły 1,1 proc.
  3. Kluczowa dla inwestorów będzie decyzja amerykańskiego Fed ws. stóp procentowych. „Łagodniejszy przekaz Fed mógłby wspierać rynki wschodzące, takie jak Polska. Bardziej jastrzębia komunikacja mogłaby natomiast uruchomić realizację zysków po ostatnim silnym ruchu na GPW” – mówi analityk XTB Kamil Szczepański.