Akcje Tauronu w górę, ale WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 17 czerwca 2026 r.

Po poniedziałkowych spadkach i wtorkowym odbiciu na warszawskiej giełdzie środowa sesja przebiegła spokojniej. WIG20 spadł o 0,2 proc. do 3 731 pkt, podczas gdy WIG wzrósł o 0,6 proc. i wyniósł 140 340 pkt.

Tymczasem mWIG40 zamknął dzień ze wzrostem o 0,1 proc., a sWIG80 – o symboliczne 0,04 proc.

Według analityka XTB Kamila Szczepańskiego, kluczowa dla inwestorów będzie decyzja amerykańskiego Fed ws. stóp procentowych.

– Łagodniejszy przekaz Fed mógłby wspierać rynki wschodzące, takie jak Polska. Bardziej jastrzębia komunikacja mogłaby natomiast uruchomić realizację zysków po ostatnim silnym ruchu na GPW – tłumaczy.

Jak dodaje, rynek oczekuje pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Tauron najlepszy w WIG20

W środę liderem wzrostów w WIG20 został Tauron – jego akcje wzrosły o 2,6 proc. Od początku kwietnia do wtorkowego zamknięcia kurs spółki spadł jednak o ponad 13 proc.

Niewiele gorzej radziły sobie Żabka (+2,6 proc.). i KGHM (+2 proc.). Miedziowy gigant drożeje 5. sesję z rzędu, korzystając ze wzrostów cen miedzi.

O ponad 1 proc. wzrosły też CD Projekt, Grupa Kęty i Pekao, ale również Budimex i PGE, które w środę podpisały ugodę rozliczającą umowę na budowę bloku w Elektrowni Turów.

Z kolei najmocniej – o 1,1 proc. – spadło Modivo. Straty odnotowały też Orlen (–0,8 proc.), mBank (–0,7 proc.), Dino (–0,4 proc.) i Kruk (–0,2 proc.).

Górnictwo najlepszym sektorem

Wśród indeksów sektorowych najsilniejsze było górnictwo – zyskało 2 proc. To zasługa KGHM, które ma 96-procentowy udział w portfelu.

Wyraźnie wzrosły też WIG-Chemia (1,8 proc.), WIG-Budownictwo (1,4 proc.) i WIG-Energia (1,2 proc.).

Z kolei najmocniej spadł ciągnięty w dół przez Orlen indeks WIG-Paliwa, tracąc 0,8 proc. Straty odnotowały też WIG-Nieruchomości (–0,3 proc.) oraz WIG-Informatyka (–0,1 proc.).

W Europie i USA przeważają wzrosty

Tymczasem w Europie indeks EuroStoxx50 wzrósł o 0,6 proc., a benchmarkowy EuroStoxx600 – o 0,5 proc. Niemiecki DAX wzrósł za to o 0,2 proc., a francuski CAC 40 stracił 0,2 proc. W trakcie sesji poznaliśmy finalne dane o inflacji w strefie euro w maju, która po raz kolejny wzrosła, osiągając poziom najwyższy od trzech lat.

Na tym samym poziomie, mimo oczekiwań wzrostu, utrzymała się za to w Wielkiej Brytanii. Brytyjski FTSE100 wzrósł w środę o 0,1 proc.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych w chwili publikacji tekstu indeks S&P500 rośnie o 0,1 proc., a Dow Jones Industrial o 0,5 proc., podczas gdy Nasdaq traci 0,1 proc.