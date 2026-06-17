Inflacja w strefie euro znów w górę. Eurostat podał finalne dane

Inflacja HICP w strefie euro po raz kolejny wzrosła. W maju wyniosła 3,2 proc. w ujęciu rocznym – wynika z finalnego odczytu Eurostatu.

Finalne dane okazały się zgodne z pierwszym szacunkiem Eurostatu.

Poziom wzrostu cen w strefie euro jest najwyższy od trzech lat. W analogicznym miesiącu 2025 r. inflacja w regionie była na poziomie 1,9 proc. rok do roku.

Wzrosła także inflacja w całej UE. Jej poziom wyniósł 3,3 proc. po kwietniowym odczycie wynoszącym 3,2 proc. W maju 2025 r. inflacja w Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 2,2 proc. w ujęciu rocznym.

W ujęciu miesięcznym poziom wzrostu cen wyniósł w ubiegłym miesiącu 0,1 proc. w strefie euro i tyle samo w całej UE.

Najniższe wskaźniki inflacji odnotowano w maju 2026 r. w Szwecji (1,1 proc.) oraz Danii i Czechach (po 1,8 proc.). Najwyższe roczne wskaźniki inflacji odnotowano w Rumunii (9,7 proc.), Bułgarii (6,3 proc.) i na Litwie (5,1 proc.). W porównaniu z kwietniem 2026 r. roczna stopa inflacji spadła w jedenastu państwach członkowskich UE, a wzrosła w szesnastu.

Jak podał Eurostat, inflację w maju podbijały ceny usług (1,61 pkt. proc.), energia (0,98 pkt. proc.), żywność, alkohol i tytoń (0,36 pkt. proc.) oraz towary przemysłowe z wyłączeniem energii (0,23 pkt. proc.).