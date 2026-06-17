SpaceX przegonił Amazona. Wycena firmy Muska przekroczyła 2,6 bln dolarów

Dzięki wzrostom firma Elona Muska wyprzedziła już Amazona pod względem wartości rynkowej i na krótko została czwartą najcenniejszą spółką w USA.

Akcje SpaceX rosły w środę o ponad 4 proc. w handlu przed otwarciem rynku, kontynuując dynamiczne wzrosty zapoczątkowane po piątkowym debiucie giełdowym spółki. Od momentu wejścia na giełdę kurs firmy kierowanej przez Elona Muska wzrósł już o około 62 proc., co przełożyło się na gwałtowny wzrost jej wartości rynkowej.

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We wtorek kapitalizacja SpaceX przekroczyła wartość rynkową Amazona, a spółka na krótko wyprzedziła również Microsoft, stając się czwartą najcenniejszą firmą w Stanach Zjednoczonych. Na zakończenie wtorkowej sesji giełdowej wartość SpaceX wynosiła 2,65 bln dolarów.

Inwestorzy stawiają na długoterminowy potencjał wzrostu firmy oraz zdolność Muska do realizacji ambitnych planów biznesowych. Dodatkowo nastroje podgrzała opublikowana w niedzielę przez przedsiębiorcę informacja, że SpaceX może osiągnąć około 1 bln dolarów przychodów rocznie do 2030 roku.

Tak wysoka wycena budzi jednak pytania o fundamenty finansowe spółki. SpaceX zakończył 2025 rok ze stratą netto w wysokości 4,9 mld dolarów, a w pierwszym kwartale 2026 roku odnotował kolejną stratę sięgającą 4,28 mld dolarów. Mimo to inwestorzy wierzą w dalszy rozwój firmy, która zdominowała rynek satelitarny dzięki usłudze Starlink oraz technologii rakiet wielokrotnego użytku.

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Część analityków zachowuje jednak ostrożność. Peter Boockvar, dyrektor inwestycyjny One Point BFG Wealth Partners, ocenił, że obecnie inwestorzy kupują przede wszystkim wizję rozwoju firmy i markę Elona Muska. Jego zdaniem SpaceX będzie musiał w najbliższych latach udowodnić, że jest w stanie osiągnąć wyniki finansowe uzasadniające tak wysoką wycenę, a proces ten może potrwać co najmniej kilka lat.

Źródło: CNBC