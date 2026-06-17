Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 17.06.2026
NEWSROOM XYZ
17.06.2026 10:12

Inflacja w Wielkiej Brytanii bez zmian

Inflacja konsumencka w Wielkiej Brytanii utrzymała się w maju na poziomie 2,8 proc. rok do roku, mimo oczekiwań wzrostu do 3 proc.

Odczyt przemawia za scenariuszem, zgodnie z którym Bank Anglii pozostawi w tym tygodniu stopy procentowe bez zmian.

Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła w maju 2,8 proc. rok do roku, pozostając na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Opublikowane w środę dane okazały się lepsze od oczekiwań ekonomistów ankietowanych przez Reutersa, którzy spodziewali się wzrostu wskaźnika do 3 proc.

Czytaj również: Premier Wielkiej Brytanii dla BBC: nie zamierzam odchodzić ze stanowiska

Majowy odczyt oznacza, że tempo wzrostu cen nie przyspieszyło mimo wcześniejszych prognoz wskazujących na przejściowy charakter spadku inflacji odnotowanego w kwietniu. Wówczas obniżenie wskaźnika do 2,8 proc. było związane ze zmianami w regulowanym limicie cen energii obowiązującym na brytyjskim rynku.

Według brytyjskiego Urzędu Statystycznego (ONS) największy wpływ na wzrost cen miały w maju koszty transportu. W szczególności znacząco podrożały bilety lotnicze, których ceny wzrosły o 10,3 proc. w porównaniu z kwietniem. Na wzrost kosztów transportu wpłynęły również wyższe ceny paliw silnikowych oraz transportu morskiego. Analitycy wskazują, że znaczenie mogło mieć także tegoroczne przesunięcie terminu świąt wielkanocnych.

Dodatkowym czynnikiem były rosnące ceny benzyny. Między kwietniem a majem średnia cena paliwa wzrosła o 0,6 pensa za litr, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku spadła o 2,1 pensa. Oznacza to, że ceny benzyny osiągnęły najwyższy poziom od listopada 2022 r., kiedy rynki energii pozostawały pod silnym wpływem skutków rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Czytaj również: Premier Wielkiej Brytanii dla BBC: nie zamierzam odchodzić ze stanowiska

Wzrost cen transportu został jednak częściowo zrównoważony przez spadki cen żywności oraz napojów bezalkoholowych. Dzięki temu ogólny wskaźnik inflacji nie wzrósł, mimo utrzymującej się presji kosztowej w części gospodarki.

Na tle innych gospodarek Wielka Brytania wypadła korzystnie. Majowa inflacja była niższa niż w strefie euro, gdzie wyniosła 3,2 proc., oraz wyraźnie niższa od odnotowanej w Stanach Zjednoczonych, gdzie sięgnęła 4,2 proc.

Dane zwiększają prawdopodobieństwo pozostawienia stóp procentowych bez zmian przez Bank Anglii. Na ostatnim posiedzeniu bank centralny utrzymał główną stopę procentową na poziomie 3,75 proc., a według wycen rynkowych prawdopodobieństwo powtórzenia takiej decyzji na czwartkowym posiedzeniu wynosi około 95 proc.

Jednocześnie bank centralny pozostaje ostrożny wobec perspektyw inflacyjnych. Jeszcze tego lata regulowany limit cen energii ma wzrosnąć o 13 proc., co przełoży się na najwyższe koszty energii od dwóch lat.

Dodatkowym źródłem niepewności pozostaje sytuacja na Bliskim Wschodzie i jej wpływ na ceny ropy oraz gazu. Zdaniem analityków Bank Anglii może więc utrzymać strategię „czekaj i obserwuj”, monitorując zarówno ceny energii, jak i wydatki brytyjskich gospodarstw domowych w kolejnych miesiącach.

Źródło: CNBC

Osoba na ulicy z torbą we flagę wielkiej brytanii
Inflacja w Wielkiej Brytanii wyniosła w maju 2,8 proc. rok do roku, pozostając na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Fot. Christopher Furlong/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Polityka Świat
USA tracą miliony na alkoholu. Kanada znalazła mocną kartę przetargową
Amerykańscy producenci alkoholu stracili 536 mln dolarów na sprzedaży do Kanady. Spór o wino, piwo i mocne trunki stał się jednym z najbardziej zaskakujących elementów wojny celnej między sąsiadami.…
15.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat
Ukraiński Best Market sprawdził się w Polsce i ruszył na podbój Czech
Best Market – sieć sklepów założona u nas przez dwóch młodych migrantów zarobkowych z Ukrainy – odniosła sukces. Teraz chce go powtórzyć w Czechach, a następnie być może także na Słowacji, w Austrii…
17.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Hitachi Rail i PESA rozpoczynają współpracę. „Razem będziemy w stanie zmienić polskie kolejnictwo”
Bydgoska PESA i Hitachi Rail podpisały memorandum o współpracy. Pozwoli ono nie tylko na złożenie oferty w przetargu na pociągi KDP dla PKP Intercity, ale także na transfer nowoczesnych technologii…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Skarbówka zmienia taktykę. „Każdego dnia roboczego rozpoczynano 58 kontroli podatników” (RAPORT)
Fiskus nie działa już na „chybił, trafił”, lecz wchodzi w erę monitoringu podatkowego 24/7. Takie wnioski płyną z raportu „Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat
Korea Południowa stawia na Ghanę. Afryka nowym zapleczem jej gospodarki
Korea Południowa szuka miejsca w Afryce. Ghana ma być dla Seulu bramą do regionu, sposobem na ograniczenie zależności od Chin i wsparciem dla firm. Dla Polski to szansa m.in. dla dostawców…
16.06.2026
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Głos staje się aktywem. Startup Moody Pines chce oddać kontrolę artystom
Startup Moody Pines pozyskał finansowanie od amerykańskich funduszy venture capital oraz polskiego S20. Spółka rozwija technologię voice AI opartą na współpracy z artystami i modelu, w którym twórcy…
15.06.2026