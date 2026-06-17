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17.06.2026 16:05

PGE i Budimex podpisały ugodę rozliczającą umowę na budowę bloku w Elektrowni Turów

PGE i Budimex podpisały ugodę Prokuratorii Generalnej RP rozliczającą umowę na projekt i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów realizowaną przez konsorcjum firm MPE Deutschland, Budimeksu oraz Tecnicas Reunidas – podały spółki Budimex i PGE w komunikatach.

Udział Budimeksu w konsorcjum wynosi ok. 23,6 proc.

W ramach ugody członkowie konsorcjum zobowiązali się zapłacić solidarnie na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna łącznie 135 mln zł.

Ponadto, biorąc pod uwagę roszczenia obu stron objęte pozwami, cena kontraktu została obniżona o kwotę 56,8 mln zł netto, a wykonawca nie będzie dochodził niezapłaconej części wynagrodzenia w wysokości ok. 164,3 mln zł netto ani zwrotu kwoty pobranej z gwarancji należytego wykonania kontraktu w kwocie ok. 134,6 mln zł netto.

Ugoda, na wniosek stron, zostanie złożona do sądu w celu jej zatwierdzenia. Kwota ugody będzie wymagalna w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu ugody.

Budimex wcześniej utworzył rezerwę na pokrycie roszczeń zgłaszanych przez PGE z uwzględnieniem oceny szans procesowych, co sprawia, że zawarcie ugody i jej wykonanie będzie nieistotne dla wyniku finansowego Budimeksu.

Źródło: PAP

Na zdjęciu węglowa elektrownia cieplna, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział w Turowie
Na zdjęciu węglowa elektrownia cieplna, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział w Turowie. Fot. PAP/Tomasz Golla
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