CD Projekt w górę, Allegro w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 22 czerwca 2026 r.

Główne indeksy warszawskiej giełdy zakończyły poniedziałkowe notowania na minusie. Indeks WIG20 zniżkował 22 czerwca o 0,53 proc. do 3659,50 pkt. Indeks szerokiego rynku WIG spadł o 0,56 proc. do poziomu 138075,54 pkt. O 0,84 proc. do 9633,79 pkt. spadł indeks mWIG40, a indeks sWIG80 zanotował spadek o 0,11 proc. do 31207,20 pkt.

W centrum uwagi inwestorów pozostają negocjacje między USA a Iranem. Wiceprezydent USA J.D. Vance skomentował w poniedziałek podczas konferencji prasowej, że jego rozmowy z irańską delegacją w Szwajcarii przyniosły duże postępy. Ogłosił także, że Teheran zgodził się na wizytę inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Departament Skarbu USA zdecydował się na 60 dni zawiesić sankcje naftowe na Iran.

W kraju z kolei Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował pakiet istotnych danych z gospodarki. Zgodnie z poniedziałkowymi odczytami, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w maju o 5,8 proc. w ujęciu rocznym. Płace wciąż rosną więc szybciej od inflacji. GUS podał także, że produkcja budowlano-montażowa wzrosła w maju o 3,9 proc. rok do roku w cenach stałych. O 3 proc. wzrosła z kolei sprzedaż detaliczna.

CD Projekt liderem wzrostów w WIG20

WIG20 zniżkował w trakcie poniedziałkowej sesji. Na tle indeksu pozytywnie wyróżniał się CD Projekt. Kurs spółki wzrósł najmocniej w obrębie indeksu w trakcie poniedziałkowej sesji. Akcje producenta gier poszły w górę o 2,41 proc. do 229,50 zł za walor. W wywiadzie dla newslettera „Knowledge" poświęconego rynkowi gier magazynu „Edge:, współprezes CD Projektu wskazał, że ma nadzieję, że „Wiedźmin 4" zdoła odbudować zaufanie – utracone po nieudanej premierze „Cyberpunk 2077" – części graczy do studia.

Wzrostową sesję w poniedziałek kontynuowało również Pepco. Akcje spółki na zamknięciu były wyceniane na 35,29 zł, o 1,61 proc. powyżej poprzedniego zamknięcia. Pepco jest coraz bliżej realizacji swojego celu, czyli sprzedaży sieci Dealz. W piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podał, że fundusz Modella Capital Limited wystąpił o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad siecią. Sprzedaż Dealz ma poprawić tempo wzrostu przychodów grupy Pepco. Ponadto, zgodnie z umową z funduszem Modella, sprzedaż ma odbyć się za symboliczną kwotę – 1 zł – ale za to Pepco ma zachować prawo do 35 proc. udziału we wpływach z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Dealz.

Wzrost kursu – o 0,90 proc. – zanotował także Orlen. Spółka w poniedziałek poinformowała, że Baltic Power, wspólny projekt morskiej farmy wiatrowej z Northland Power, wchodzi w końcowy etap realizacji. Zainstalowano dotąd 50 z 76 turbin. Dodano, że aktualnie trwają kluczowe testy infrastruktury oraz przygotowania do przekazywania energii do krajowej sieci elektroenergetycznej.

Grupa Kęty po raz kolejny na maksimum. Inwestorzy zaczęli realizować zyski

Z najwyższym spadkiem notowania zamknęła Grupa Kęty. Akcje na koniec sesji spółki były notowane o 4,04 proc. poniżej poprzedniego zamknięcia. Inwestorzy realizowali zyski – krótko po otwarciu poniedziałkowej sesji kurs akcji spółki wzrósł do 1268 zł za walor, przebijając rekordowy poziom zanotowany w piątek. Od początku tego roku do 18 czerwca Kęty wzrosły o 34 proc.

W poniedziałek spadł także kurs Allegro. Akcje spółki zniżkowały o 2,22 proc. W ubiegłym tygodniu wycena akcji platformy e-commerce poszła do góry po informacjach o tym, że fundusz Permira zamierza pozbyć się pozostających w jego posiadaniu akcji spółki. Oznaczałoby to, że Allegro stanie się spółką ze 100-procentowym free-floatem.