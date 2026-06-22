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CD Projekt w górę, Allegro w dół, WIG20 na czerwono. Dzień na GPW 22 czerwca 2026 r.
Początek tygodnia przyniósł przewagę spadków na warszawskiej giełdzie. Główne indeksy zniżkowały w trakcie poniedziałkowej sesji. W ramach WIG20 wyróżniał się m. in. CD Projekt. Akcje producenta gier poszły w górę o 2,41 proc.
Początek tygodnia przyniósł spadki na warszawskiej giełdzie. Główne indeksy na zamknięciu zanotowały poziomy niższe w porównaniu z końcem poprzedniej sesji. Fot. Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Z tego artykułu dowiesz się…
- Jak upłynęła poniedziałkowa sesja na GPW.
- Które spółki WIG20 najmocniej zyskiwały w trakcie poniedziałkowych notowań.
- Który spółki z indeksu WIG20 zanotowały w poniedziałek największe spadki.