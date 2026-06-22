Pierwsza polska farma wiatrowa na morzu na ukończeniu. Baltic Power wchodzi w fazę testów

Ponad 2/3 turbin farmy wiatrowej Baltic Power jest gotowe. Trwają już testy infrastruktury. „Najbardziej zaawansowany projekt offshore w Polsce wchodzi w końcową fazę realizacji” – zapewniają przedstawiciele Orlenu.

Na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power – pierwszej tego rodzaju instalacji w Polsce – zainstalowano już 50 z 76 turbin. Gotowe są też morskie stacje elektroenergetyczne oraz infrastruktura na lądzie.

– Jednocześnie realizowane są testy oraz prace rozruchowe, które pozwolą na pełną integrację farmy z krajowym systemem elektroenergetycznym. To jeden z najbardziej wymagających etapów całej inwestycji, wiążący się ze ścisłą współpracą zespołów projektowych, wykonawców i operatora sieci – mówi prezes zarządu spółki Baltic Power Maciej Stryjecki.

Wspólne przedsięwzięcie Grupy Orlen i Northland Power stoi 23 km od wybrzeża i ma produkować 4 TWh rocznie. To 3 proc. zapotrzebowania Polski na prąd.

– Tworzymy nowe źródło odnawialnej energii, które zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju i wesprze rozwój nowoczesnej gospodarki – mówi prezes zarządu Orlenu Ireneusz Fąfara.

Pierwszy wiatrak w ramach Baltic Power stanął na początku lipca 2025 r.