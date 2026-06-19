Modella Capital chce przejąć Dealz Poland. Brytyjski fundusz złożył wniosek do UOKiK

Fundusz Modella Capital Limited wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie wyłącznej kontroli nad Dealz Poland.

Wniosek wpłynął do urzędu 17 czerwca 2026 r. Sprawa jest w toku – podał UOKiK w komunikacie z 19 czerwca.

Dealz to sieć sklepów dyskontowych zlokalizowanych w ponad 340 centrach handlowych i parkach handlowych na terenie całej Polski. Sklepy oferują asortyment produktów FMCG i artykułów codziennego użytku, w tym żywność, kosmetyki, środki czystości, zabawki oraz artykuły wyposażenia domu. W roku obrotowym zakończonym we wrześniu 2025 r. firma miała 339 mln euro przychodów. Zatrudnia łącznie ok. 1,5 tys. osób. Posiada magazyn i centrum dystrybucyjne w Łyszkowicach.

Dealz należy obecnie do grupy Pepco. Od kilku miesięcy wiadomo jednak, że Pepco szukało nabywcy na sieć. Szerzej o tych planach pisaliśmy w XYZ na początku roku. W pierwszych dniach czerwca grupa podała, że znalazła nabywcę, a kwota transakcji będzie „symboliczna". Nie informowała, kto chce przejąć spółkę. Brytyjska stacja Sky News podała jednak kilka dni po ogłoszeniu, że takie zamiary ma właśnie Modella Capital.

Modella Capital to firma inwestycyjna z siedzibą w Londynie. Koncentruje się na przedsiębiorstwach z sektora detalicznego i konsumenckiego z Wielkiej Brytanii i Europy Zachodniej o obrotach od 50 mln do 1 mld funtów, w których identyfikuje potencjał restrukturyzacyjny lub wzrostowy.

Podejście Modella polega na umożliwieniu zespołom zarządzającym kierowania odpowiednimi przedsiębiorstwami, przy jednoczesnym zapewnieniu doradztwa i wsparcia ze strony funduszu – podał UOKiK.

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Pepco sprzeda Dealz za złotówkę. Ale zachowa prawa do wpływów ze sprzedaży

Na początku czerwca 2026 r. grupa Pepco poinformowała o sprzedaży Dealz Poland inwestorowi z europejskiego sektora handlowego. Jak wskazano w komunikacie prasowym, kwota transakcji będzie „symboliczna" i została ustalona na 1 zł. Finalizacja transakcji jest uzależniona od uzyskania zgód regulacyjnych – podano.

„Udziały w Dealz Poland zostaną sprzedane inwestorowi za symboliczną kwotę. Na potrzeby transakcji grupa zapewni zabezpieczone aktywami finansowanie udzielone przez sprzedającego w równowartości do 20 mln funtów brytyjskich" – podało Pepco w komunikacie.

Wskazano także, że Dealz ma nadal działać w Polsce pod tą samą marką.

Jak podawano wtedy w komunikacie, Pepco ma zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży 100 proc. udziałów na rzecz nowo zarejestrowanego podmiotu utworzonego przez inwestora. Jednocześnie Pepco ma zachować prawo do 35 proc. udziału we wpływach z jakiejkolwiek przyszłej sprzedaży Dealz Poland.

Zamiary sprzedaży marki Dealz grupa Pepco ogłosiła oficjalnie na początku 2026 r. Sprzedaż sieci ma poprawić tempo wzrostu jej przychodów.

W 2025 r. Pepco sprzedało inną sieć – działające w Wielkiej Brytanii dyskonty Poundland. Nabywcą była firma Gordon Brothers.