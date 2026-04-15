Ceny energii pod napięciem. Co wpływa na nasze rachunki za prąd?

Według danych przedstawionych przez Kancelarię Prezydenta energia pozostaje istotnym kosztem utrzymania polskich rodzin. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce w Unii Europejskiej pod względem wydatków na energię w gospodarstwach domowych. Udział kosztów energii elektrycznej i ogrzewania stanowi 7,7 proc. całkowitych wydatków polskich gospodarstw. Tymczasem średnia unijna wynosi 4,6 proc. Większe obciążenia od nas w tym obszarze mają jedynie Rumunia i Estonia.

Wysokie ceny energii to także obciążenie dla polskich firm. Według najnowszego raportu ABB energia odpowiada już za 25 proc. kosztów, jakie ponoszą przedsiębiorstwa produkcyjne. Ceny energii w naszym kraju są zależne od kilku czynników, a cały rachunek za prąd zawiera też wiele innych opłat. Budowa tanich źródeł energii, dekarbonizacja energetyki i zmiany w systemie handlu emisjami – to recepty na systemowe obniżenie cen w Polsce.

Miks energetyczny

Ceny energii elektrycznej, które widzimy na naszych rachunkach, uzależnione są od kilku czynników. Jednym z nim są ceny surowców energetycznych. W Polsce wciąż większość energii wytwarzana jest z węgla. W 2025 r. 41 proc. energii w naszym kraju zostało wyprodukowane z węgla kamiennego, a kolejne 20 proc. z węgla brunatnego. Z wykorzystaniem paliwa gazowego powstało natomiast około 11 proc. energii. Ceny surowców energetycznych to z kolei pochodna kosztów ich wydobycia oraz sytuacji na globalnych rynkach. Takie wydarzenia, jak wojna na Bliskim Wschodzie, podbijają ceny surowców na całym świecie.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Z roku na rok na znaczeniu zyskują natomiast odnawialne źródła energii. Wśród nich królują farmy wiatrowe i fotowoltaiczne. W ubiegłym roku z OZE powstało w naszym kraju około 25 proc. energii. W tym przypadku paliwo jest darmowe, nie ma też opłat za emisję CO2. Wytwórcy w cenie uwzględniają natomiast koszty inwestycji. Udział bezemisyjnej energii w naszym kraju będzie rósł. Na Bałtyku trwa budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych. W kolejnej dekadzie powinna natomiast ruszyć elektrownia jądrowa na Pomorzu.

Koszty związane z emisjami CO2 to kolejny czynnik, który kształtuje ceny energii w Unii Europejskiej. Odczuwa to przede wszystkim Polska, która wciąż opiera znaczną część swojej energetyki na węglu. Im więcej węgla w miksie energetycznym, tym większe emisje dwutlenku węgla. Podnosi to koszty produkcji energii z tego paliwa, a w konsekwencji – także ceny prądu.

Kontrola regulatora

W Polsce ceny energii dla gospodarstw domowych oferowane przez największych sprzedawców prądu, są zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ma to chronić odbiorców przed nieuzasadnionymi podwyżkami rachunków. Z taryf regulowanych przez URE korzysta niemal 90 proc. odbiorców energii w polskich gospodarstwach domowych.

Oprócz tego sprzedawcy mogą też kierować inne oferty dla tej grupy odbiorców, uwzględniające np. dodatkowe usługi, ceny zmieniające się co godzinę lub 15 minut albo stałe stawki obowiązujące nawet przez kilka lat. Decyzja dotycząca wyboru oferty należy do konsumenta.

Stawki dla firm są wolnorynkowe, a więc zależne od aktualnej sytuacji na rynku energii.

Skomplikowany rachunek za energię

Cena energii stanowi tylko jedną ze składowych całego rachunku za prąd. Rachunek składa się z dwóch części: opłat za sprzedaż energii i za jej dostarczenie do klienta. Opłata za sprzedaż energii zależna jest od ceny energii oraz jej zużycia liczonego w kilowatogodzinach. Do tego naliczana jest także stawka VAT i akcyza według aktualnie obowiązujących stawek.

W niektórych przypadkach naliczana jest także opłata handlowa. To stała kwota, niezależna od zużytego prądu, związana z kosztami obsługi klienta. Jej wysokość zwykle bywa niższa, im dłuższy jest okres rozliczeniowy. Sprzedawcy nie naliczają opłat handlowych w przypadku stosowania taryf na energię elektryczną zatwierdzanych przez prezesa URE.

Wykres interaktywny Wykres interaktywny Pełny ekran

Opłaty związane z transportem energii są z kolei podzielone na kilka grup. URE klasyfikuje je jako: stałe, zmienne oraz ryczałtowe. Do opłat zmiennych, zależnych od zużytej energii, należą:

opłata jakościowa (zł/kWh) − ustalana przez dystrybutora energii, z której środki przeznaczane są na modernizację, budowę i rozbudowę sieci energetycznej;

opłata sieciowa zmienna (zł/kWh) − pokrywa straty, które dystrybutor ponosi w związku z dystrybucją energii elektrycznej;

opłata OZE (zł/MWh) − koszt wsparcia wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, jej stawkę co roku ustala prezes URE;

opłata kogeneracyjna (zł/MWh) − koszt wsparcia energii z wysokosprawnej kogeneracji (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, najczęściej z gazu), jej stawkę ustala rząd.

Opłaty stałe są dwie:

opłata abonamentowa (zł/miesiąc) − jej stawkę ustala dystrybutor, uwzględniając koszt wystawienia rachunku, odczytu i kontroli licznika oraz inne czynności administracyjne;

opłata sieciowa stała (zł/miesiąc) – opłata za dostęp do sieci energetycznej, utrzymanie urządzeń oraz za samo posiadanie licznika.

Z kolei do opłat ryczałtowych należy:

opłata mocowa (zł/miesiąc) − wynika z wprowadzonego mechanizmu płacenia wytwórcom energii wynagrodzenia za utrzymanie dyspozycyjności jednostek wytwórczych i samą gotowość do dostarczenia energii do systemu albo gotowość dużych odbiorców energii do obniżenia poboru mocy. Opłatę ustala co roku prezes URE.

Ile dziś płacimy za energię?

W 2026 r. średnia cena energii dla gospodarstw domowych zatwierdzona przez prezesa URE, wynosi średnio 495,16 zł za megawatogodzinę (MWh). To nieznacznie mniej niż przed rokiem. Jednocześnie jednak wzrosły opłaty dystrybucyjne. Ostatecznie, jak wyliczył URE, rachunki za prąd przeciętnego gospodarstwa domowego wzrosły w tym roku średnio o 3 proc. w porównaniu z rokiem 2025.

Stawki dla firm często oparte są na bieżących notowaniach energii na warszawskiej giełdzie. A tam ceny z dostawą na następny dzień w tym miesiącu wahały się bardzo mocno: od minus 63 zł/MWh (oznacza to, że wytwórca musiał dopłacić za odbiór swojej energii) w Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia aż do 567 zł/MWh w dniu 1 kwietnia.

Stabilniejsze są notowania rocznych kontraktów na giełdzie. Energia z dostawą na 2027 r. kosztuje w tym miesiącu 433-446 zł/MWh.

Jak obniżyć ceny prądu?

W Polsce dyskusja o cenach energii niemal co roku wywołuje polityczną burzę. W sytuacjach ekstremalnych, gdy sytuacja na światowych rynkach winduje ceny prądu, rząd decyduje się na mrożenie stawek dla niektórych odbiorców. Tak działo się w ostatnich latach − ceny energii były ustalane przez państwo od początku 2023 r. do końca 2025 r.

Instytuty analityczne apelują o taką politykę energetyczną państwa, która wymusi systemową obniżkę cen energii. Opierać się powinna na odchodzeniu od importu drogich surowców energetycznych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Pomysłów jest znacznie więcej.

„W debacie o kosztach energii w Polsce wciąż dominuje krótkoterminowa strategia zamrażania cen, dopłat lub przerzucania kosztów systemowych na budżet państwa. Tymczasowe mechanizmy ochronne, choć potrzebne w czasach niestabilności lub w walce z ubóstwem energetycznym, nie przyczyniają się do obniżania kosztów funkcjonowania systemu energetycznego. O ile hurtowe ceny energii elektrycznej spadają dzięki m.in. rozwojowi źródeł odnawialnych, to koszty dystrybucji energii i utrzymania niezbędnych mocy w systemie rosną. W efekcie konsumenci nie zyskują trwałej ochrony przed wzrostem kosztów energii, co może przekładać się na wyższe rachunki” − wskazują eksperci Forum Energii.

Forum Energii wskazuje, że jednym z działań odpowiadających na te wyzwania jest upowszechnienie stosowania taryf dynamicznych, które realnie odzwierciedlają warunki pracy systemu energetycznego. Są one zależne od bieżących notowań energii na giełdzie i wymuszają na odbiorcy dostosowanie zużycia energii do aktualnych impulsów cenowych. To rozwiązanie dla tych konsumentów, którzy potrafią przesunąć część zużycia na takie godziny, gdy prąd jest najtańszy.

Więcej zielonej energii i elastyczności

Instytut Reform podkreśla natomiast, że elastyczność sieci jest kluczem do tańszej transformacji i niższych rachunków za prąd. Eksperci podkreślają, że zmiana podejścia do planowania rozwoju sieci − w kierunku uelastyczniania zamiast rozbudowy za wszelką cenę − przyniesie realne oszczędności.

Analitycy wskazują też na elektryfikację polskiego przemysłu jako sposób na redukcję kosztownych emisji i zwiększenie konkurencyjności firm na światowym rynku. Przemysł z kolei apeluje o zwiększenie dostępności taniej i zielonej energii. Na forum unijnym trwa właśnie dyskusja o tym, jak zreformować system handlu emisjami i tym samym zmniejszyć obciążenia dla odbiorców prądu.

Fundacja Instrat podkreśla natomiast, że problemem Polski jest zapaść inwestycyjna w rozwoju lądowych farm wiatrowych, które są najtańszym źródłem energii. Instrat apeluje więc o pilne zmiany w prawie i odblokowanie wiatrowych inwestycji.