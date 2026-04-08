12 lat od reformy OFE. Średnio 13 proc. zwrotu rocznie i kluczowa rola na GPW

Od wejścia w życie reformy z 2014 r. otwarte fundusze emerytalne osiągały średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 13 proc. – wynika z raportu Analiz Online. To wynik lepszy od wielu wybranych funduszy oraz indeksów rynkowych.

W lutym 2014 r. otwarte fundusze emerytalne zmieniły profil inwestycyjny na akcyjny. Po 12 latach okazuje się, że średnioroczna stopa zwrotu z tego instrumentu – 13 proc. – przebiła te wypracowane przez fundusze akcji polskich MiŚ oraz przez WIG (po 12,3 proc.), a także WIG20TR czy konto główne w ZUS (po 11,3 proc.).

„Po 12 latach od reformy OFE [...] OFE pozostają najskuteczniejszym długoterminowym wehikułem oszczędnościowym w badanej grupie. O sukcesie funduszy emerytalnych zadecydowały wysoka alokacja w akcje notowane na GPW oraz niskie koszty zarządzania” – tłumaczy Michał Duniec, prezes Analiz Online.

Według badania zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych 24 385 zł wyniósł 25 tys. zł.

„OFE są kluczowym inwestorem, jeśli chodzi o rynek GPW. Inwestują szeroko, mają zdywersyfikowane portfele” – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

OFE są obecne w 48 proc. spółek notowanych na warszawskiej giełdzie, a ich udział w kapitalizacji giełdowych podmiotów wynosi około 20 proc. W podziale na makrosektory wg klasyfikacji GPW najwięcej pieniędzy – 46 proc. – jest zaangażowanych w sektorze finansowym. Istotne są też paliwa, energia, handel, usługi i dobra konsumpcyjne.

Akcje spółek notowanych na giełdzie w posiadaniu OFE, według stanu na 30 stycznia 2026 r., miały wartość 283,1 mld zł. Stanowią 91,5 proc. portfeli OFE. 5 proc. w portfelach OFE to obligacje, ok. 2 proc. – depozyty bankowe, a inne lokaty stanowią 1,5 proc. portfeli.

Otwarte fundusze emerytalne razem z subkontem w ZUS tworzą II filar publicznego systemu emerytalnego. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec stycznia 2026 r. wartość aktywów OFE przekraczała 310 mld zł. Z kolei liczba członków ocierała się o 14 mln, a bieżącą składkę odprowadzało 2,15 mln osób. W 2025 r. wpłaciły one 4,9 mld zł. Średnia wartość rachunku wynosi 22 282 zł.

W ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego pieniądze z OFE są przenoszone do ZUS i ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego. W tym okresie co miesiąc trafia tam 1/20 zgromadzonych pieniędzy. Po całkowitym przeniesieniu służą one do wyliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego.

„Z szacunków wynika, że w 2025 r. około 12 mld zł przepłynęło do ZUS z OFE” – mówi Małgorzata Rusewicz.

Źródło: PAP