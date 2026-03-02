18 żołnierzy USA zostało ciężko rannych w walkach z Iranem

18 amerykańskich żołnierzy zostało ciężko rannych podczas operacji przeciwko Iranowi – powiadomił w poniedziałek rzecznik Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) kpt. Tim Hawkins.

Jeszcze w niedzielę CENTCOM informowało o śmierci trzech żołnierzy i pięciu ciężko rannych. Bilans poległy wzrósł w poniedziałek do czterech. Według źródeł CNN wszyscy oni zginęli w tym samym ataku na amerykańską bazę wojskową w Kuwejcie.

Dziennik "Washington Post", powołując się na wewnętrzny dokument Departamentu Stanu, podał, że w irańskim ataku na hotel w Bahrajnie rannych zostało dwóch członków personelu ministerstwa wojny USA. Według gazety, która powołuje się na źródła, był to atak dronowy. Nie wiadomo, czy ranni zostali pracownicy cywilni czy wojskowi.

Źródło: PAP/XYZ