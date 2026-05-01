01.05.2026 14:08

22 lata Polski w Unii Europejskiej. Politycy podkreślają sukcesy, ale nie brakuje sporów

1 maja 2026 r. mija 22. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej. Politycy różnych opcji zgodnie podkreślają wagę tego wydarzenia, choć różnią się w ocenie kierunku rozwoju Wspólnoty.

Premier Donald Tusk przypomniał, że 1 maja 2004 r. Polska oficjalnie dołączyła do UE, publikując w mediach społecznościowych archiwalne nagranie z Placu Zamkowego w Warszawie. „Już wtedy wiedzieliśmy, że to dobra decyzja. 22 lata dumy!” – napisał.

W materiale pokazano tłumy świętujące akcesję, z powiewającymi flagami Polski i Unii Europejskiej. Premier podkreślił symboliczny charakter tamtego momentu i jego znaczenie dla współczesnej Polski.

Do rocznicy odniósł się również wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wskazując na bezpieczeństwo jako jeden z kluczowych wymiarów członkostwa. Zaznaczył, że odpowiedzią na współczesne zagrożenia jest program SAFE, zakładający większą współpracę i inwestycje w obronność.

Polska jest i będzie aktywnym uczestnikiem tego procesu” – zapewnił szef MON, wskazując na rosnącą rolę kraju w europejskim systemie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i granice po 22 latach

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przypomniało, jak zmieniła się rola Straży Granicznej od czasu wejścia do UE. W 2004 r. funkcjonariusze zajmowali się głównie kontrolą paszportową.

Obecnie formacja liczy niemal 17 tys. funkcjonariuszy, najwięcej w historii, i odpowiada za ochronę wschodniej granicy UE. Resort podkreślił, że Polska zainwestowała 3 mld zł w infrastrukturę graniczną, w tym zapory fizyczne i elektroniczne oraz systemy antydronowe.

Jesteśmy na pierwszej linii obrony Europy” – zaznaczyło MSWiA, wskazując także na wdrożenie nowoczesnych systemów zbierania danych o cudzoziemcach.

Szef resortu Marcin Kierwiński ocenił członkostwo Polski w UE jako „ogromny sukces Polaków i Polski”. „Gramy w jednej, mocnej drużynie. I nikt nam tego nie odbierze” – dodał.

Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreślił, że 22 lata obecności w UE to proces, który wciąż trwa, a Polska nie zamierza zwalniać tempa. Podobnie minister finansów Andrzej Domański wskazał na przyspieszenie rozwoju gospodarczego dzięki integracji.

Gospodarka: wzrost o 130 proc. i aspiracje globalne

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło dane dotyczące wpływu członkostwa na gospodarkę. W latach 2003–2025 PKB Polski wzrósł o niemal 130 proc., co jest najlepszym wynikiem w UE (średnia wynosi 34,5 proc.).

Czytaj również: 22 lata w UE. Miliardy euro, skok PKB, tysiące kilometrów dróg

Według MSZ aż 58 proc. wzrostu gospodarczego po 2004 r. wynika z członkostwa w UE, a PKB na mieszkańca jest o 42 proc. wyższy, niż byłby poza Wspólnotą. Polska przekroczyła poziom 1 bln dolarów PKB i ma wziąć udział w szczycie G20 w grudniu 2026 r.

Przed akcesją sytuacja była znacznie trudniejsza. Dochód na mieszkańca wynosił 51,5 proc. średniej UE, bezrobocie sięgało ok. 20 proc., a przedsiębiorstwa były słabsze kapitałowo i mniej konkurencyjne.

Obawy dotyczyły także rolnictwa i otwarcia rynków pracy w krajach UE, które bały się napływu taniej siły roboczej z Polski.

Spór polityczny o kierunek Unii

Lewica przypomniała, że wejście Polski do UE było możliwe dzięki rządom lewicy i prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Podkreślono znaczenie integracji w kontekście współczesnych zagrożeń geopolitycznych.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej to jedna z najlepszych decyzji w historii naszego kraju” – ocenili politycy Lewicy, deklarując obronę obecności Polski w UE.

Krytyczne stanowisko przedstawił z kolei Jacek Sasin z PiS. W swoim wpisie zaznaczył, że popiera Unię „suwerennych państw”, sprzeciwiając się federalizacji i politykom, które – jego zdaniem – szkodzą gospodarce.

Sasin skrytykował m.in. system ETS oraz kierunek zmian w UE, wskazując na konieczność kierowania się przede wszystkim interesem narodowym Polski.

Polska 2050 zwróciła uwagę na rosnące w debacie publicznej hasła polexitu. Politycy ugrupowania zaapelowali o procedowanie ustawy „anty-Polexit”, która gwarantowałaby, że decyzja o ewentualnym wyjściu z UE zapada wyłącznie w referendum.

Przed akcesją w 2004 r. 64 proc. Polaków popierało wejście do UE, a 29 proc. było przeciwnych. W marcu 2026 r. 72,8 proc. badanych sprzeciwia się polexitowi, a 56,6 proc. uważa, że Polska więcej zyskała niż straciła na członkostwie.

Źródło: PAP

Zdjęcie przedstawia flagi Polski i UE. Fot. NurPhoto/Getty Images
Może zainteresować Cię również
Wyścig o cyfrowego klienta. UniCredit goni PKO BP i mBank
UniCredit nie musiał walczyć z archaicznymi systemami IT, więc zbudował cyfrową hipotekę od zera w zaledwie sześć miesięcy. 1 maja udostępni kredytobiorcom opcję finansowania zakupu nieruchomości bez…
29.04.2026
Rafał Brzoska kontra Meta. Oto szczegóły postanowienia sądu, które uderza w giganta z USA
Sąd Apelacyjny w Warszawie stanął po stronie Rafała Brzoski i Omeny Mensah w sporze z Metą, właścicielem Facebooka i Instagrama. Zgodnie z dokumentami, do których dotarła redakcja XYZ.pl, sąd uznał…
29.04.2026
Wszedł i kazał się spakować. Znamy kulisy odwołania zarządu PAIH
Z informacji XYZ wynika, że powodem odwołania całego zarządu PAIH były wewnętrzne spory między członkami. Pracę stracili wszyscy, żeby nie było dywagacji, która partia na tym zyskała. A jednak może…
30.04.2026
Kruk i ING Bank Śląski wśród najsłabszych na parkiecie. Notowania GPW z 30 kwietnia 2026 r.
WIG20 spadł w ostatnim tygodniu kwietnia aż o 2 proc. W piątek jednym z najsłabszych sektorów są banki - kurs ING spadł aż o 6 proc. Najsłabszą spółką w WIG20 jest za to Kruk.
30.04.2026
Majówka 2026. Jak, gdzie i za ile Polki i Polacy planują spędzić długi weekend?
Polki i Polacy w tym roku planują raczej lokalne rozrywki i wydatki z tym związane od 300 do 1000 zł. Najpopularniejszą formą spędzania czasu ma być odpoczynek na świeżym powietrzu oraz tradycyjnie…
30.04.2026
Islandia blisko UE. Norwegia też wraca do trudnej debaty
Przez dekady Islandia i Norwegia pozostawały poza UE, korzystając z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i strefy Schengen. W 2026 r. oba kraje wróciły jednak do debaty o pełnej integracji. Bruksela…
29.04.2026