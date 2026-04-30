30.04.2026

22 lata w UE. Miliardy euro, skok PKB, tysiące kilometrów dróg

Polska obchodzi 22. rocznicę wejścia do Unii Europejskiej. Bilans członkostwa to setki miliardów euro wsparcia i wyraźne przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

1 maja mija 22 lata od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej – poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort podkreśla, że efekty członkostwa są widoczne w codziennym życiu: od otwartych granic, przez infrastrukturę, po cyfryzację usług publicznych.

Od 2004 roku polska gospodarka odnotowała wyraźny wzrost. Nominalna wartość PKB zwiększyła się ponad czterokrotnie, a realnie gospodarka urosła o ponad 130 proc. Obecnie jest ona blisko 2,5 razy większa niż w momencie wejścia do UE.

Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, realny PKB per capita w 2024 r. jest o około 42 proc. wyższy, niż byłby bez członkostwa w UE. Oznacza to, że bez integracji europejskiej polska gospodarka mogłaby być dziś nawet o 30 proc. mniejsza.

Za tym wzrostem stoją znaczące środki finansowe. Polska otrzymała z budżetu UE ponad 273 mld euro (ok. 1,1 bln zł). Po uwzględnieniu składek członkowskich, bilans pozostaje wyraźnie dodatni – ponad 171 mld euro netto (ok. 728 mld zł) do końca lutego tego roku.

Również w kolejnych latach Polska ma pozostać głównym beneficjentem unijnych środków. W perspektywie finansowej 2028–2034 może otrzymać około 123 mld euro, czyli ponad pół biliona złotych według obecnych kursów.

Środki unijne przełożyły się na konkretne inwestycje infrastrukturalne. W ciągu dwóch dekad zbudowano lub zmodernizowano blisko 20 tys. km dróg, w tym ponad 4 tys. km autostrad i dróg ekspresowych. Zmodernizowano także ponad 6 tys. km linii kolejowych, a tabor wzbogacił się o ponad tysiąc nowoczesnych pojazdów.

Zmiany objęły również transport publiczny i cyfryzację. W polskich miastach funkcjonuje blisko 6 tys. ekologicznych autobusów, tramwajów i trolejbusów, a szybki internet dotarł do milionów gospodarstw domowych. Dzięki e-usługom administracyjnym ponad miliard spraw rocznie załatwianych jest online, co ogranicza konieczność wizyt w urzędach.

Z okazji rocznicy oraz Dnia Europy obchodzonego 9 maja, w całym kraju organizowana jest akcja „Funduszowy Maj”. W jej ramach mieszkańcy mogą zobaczyć projekty zrealizowane dzięki unijnym środkom – od infrastruktury sportowej po inwestycje komunalne i turystyczne.

Źródło: MFiPR

Według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, realny PKB per capita w 2024 r. jest o około 42 proc. wyższy, niż byłby bez członkostwa w UE.
