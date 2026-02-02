Prawie 300 szkół zamkniętych z powodu mrozu. Ministra edukacji prosi dyrektorów o rozważenie zawieszenia zajęć

Z powodu niskich temperatur zamkniętych w całej Polsce jest 299 szkół, w tym na Mazowszu 175 – przekazało ministerstwo edukacji. Szefowa resortu poprosiła dyrektorów o rozważenie odwołania zajęć w szkołach tam, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C.

W województwie podlaskim zamkniętych jest 45 szkół, w warmińsko-mazurskim 39, w pomorskim 23, a w wielkopolskim – siedem. Z kolei w lubelskim i lubuskim nie funkcjonują cztery szkoły, a w śląskim i świętokrzyskim – po jednej.

„Mam prośbę do dyrekcji placówek w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej –15 st. C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną na czas tak silnych mrozów” – napisała ministra edukacji Barbara Nowacka na platformie X.

Zgodnie z prawem temperatura w szkołach, w których odbywają się zajęcia, musi wynosić co najmniej 18 st. C. W przeciwnym przypadku dyrektor jest zobowiązany zawiesić zajęcia. Może też je zawiesić – za zgodą organu prowadzącego – gdy temperatura na zewnątrz w dwóch poprzednich dniach wynosiła o godz. 21 –15 st. C lub mniej, a także gdy występują zdarzenia potencjalnie zagrażające zdrowiu uczniów.

Jeśli jednak zawieszenie trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor musi zorganizować naukę zdalną.

Źródło: PAP. Tekst zaktualizowany o godz. 12.07