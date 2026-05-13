30 dni amerykańskiej blokady. Waszyngton zapewnia o jej skuteczności, ale Iran nie upada

Od początku blokady irańskich portów Marynarka Wojenna USA zwróciła 67 statków handlowych, przepuściła 15 i uszkodziła cztery – podało Dowództwo Centralne USA. Blokada trwa już 30 dni.

W środę mija miesiąc od rozpoczęcia amerykańskiej blokady irańskich portów. Bierze w niej udział – według informacji Dowództwa Centralnego USA – ponad 15 tys. żołnierzy, 200 samolotów i 20 okrętów.

„Do dziś siły amerykańskie przekierowały 67 statków handlowych, pozwoliły na przepłynięcie 15 statkom niosącym pomoc humanitarną i unieruchomiły cztery, aby zapewnić przestrzeganie blokady” – ogłosiło Dowództwo.

Przepuszczone okręty miały przewozić pomoc humanitarną – w chwili rozpoczęcia blokady armia USA deklarowała, że zezwoli na tranzyt okrętom transportującym żywność i leki po uprzedniej inspekcji.

Trwająca od 13 kwietnia blokada ma na celu odcięcie Iranu od towarów oraz przychodów z eksportu surowców, zwłaszcza ropy naftowej. Waszyngton zapewnia o jej skuteczności, a prezydent USA Donald Trump we wtorek powtórzył, że blokada działa „niesamowicie” i jest stuprocentowo skuteczna.

Mimo to, wbrew jego zapowiedziom irańska gospodarka się nie załamała, choć według doniesień NBC Teheran musiał zmniejszyć wydobycie ropy z powodu zapełnienia magazynów. Opisywana przez „Washington Post” analiza CIA wskazuje, że Iran może wytrzymać jeszcze około trzech miesięcy w obecnej sytuacji.

Skutki wojny odczuwają też Stany Zjednoczone – Pentagon szacuje wydatki na konflikt na 29 mld dolarów. Równocześnie topnieją zapasy kluczowych rodzajów broni. Dotkliwe są także wzrosty cen energii i surowców spowodowane zamknięciem cieśniny Ormuz, którą w normalnych warunkach płynie 20 proc. światowych dostaw ropy i LNG.

Źródło: PAP, XYZ

USS Truxtun
