„Washington Post”: według CIA Iran może przetrwać jeszcze przynajmniej 3 miesiące wojny

Przekazana Białemu Domowi analiza CIA wykazuje, że Iran może przetrwać amerykańską blokadę jeszcze przez 3 do 4 miesięcy, a może i dłużej – wynika z informacji „Washington Post”. Dopiero potem Teheran stanąłby w obliczu poważnych trudności gospodarczych.

– Sytuacja gospodarcza Iranu nie jest wcale tak tragiczna, jak twierdzą niektórzy – mówi jeden z informatorów.

Z kolei irańskie zapasy rakiet są – według analizy CIA – na poziomie 70 proc. stanu, podobnie jak liczba mobilnych wyrzutni. Poprzednie szacunki wskazywały na 50 proc.

„Irańscy przywódcy stali się bardziej radykalni, zdeterminowani i coraz bardziej pewni, że mogą przetrwać wolę polityczną USA i znosić represje wewnętrzne, aby powstrzymać wszelki opór w Iranie. Dla porównania, podobne reżimy trwają latami pod ciągłymi embargami i wojnami prowadzonymi wyłącznie z użyciem sił powietrznych” – uważa inny rozmówca gazety.

Te dane i oceny stoją w sprzeczności z narracją Waszyngtonu. Przedstawiciele amerykańskiej administracji – w tym sam prezydent USA Donald Trump – zapewniają, że Iran jest bliski zapaści gospodarczej, nie może wypłacać żołdu żołnierzom, a każdy dzień blokady kosztuje kraj około pół miliarda dolarów. Zapewniają też o skuteczności trwającej od 13 kwietnia blokady irańskich portów przez Marynarkę Wojenną USA, której celem jest właśnie wywarcie presji na Iran poprzez uniemożliwienie mu importu i eksportu towarów i surowców drogą morską.

