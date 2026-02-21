Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 21.02.2026
21.02.2026 12:43

33,2 proc. Polaków mówi o pogorszeniu poziomu życia. 28,2 proc. widzi poprawę

Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii wśród mieszkańców większych miast. Większa część badanych uważa, że ich sytuacja materialna pogorszyła się po wyborach z 2023 r.

Z badania przeprowadzonego przez UCE Research dla Onetu wynika, że 33,2 proc. respondentów uważa, iż po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku ich poziom życia się pogorszył. W tej grupie 22,8 proc. wskazało odpowiedź „raczej się pogorszył”, a 10,4 proc. „zdecydowanie się pogorszył”.

Z kolei 28,2 proc. ankietowanych ocenia, że ich sytuacja uległa poprawie. W tym 16,4 proc. badanych uznało, że poziom życia „raczej się poprawił”, natomiast 11,8 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie się poprawił”.

Jedna trzecia nie widzi zmian

Znaczna część respondentów nie dostrzega różnicy w swojej sytuacji życiowej. 32,2 proc. badanych deklaruje, że od czasu wyborów ich poziom życia się nie zmienił.

Jednocześnie 6,5 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić swojej sytuacji.

Jak przeprowadzono badanie

Sondaż został zrealizowany 19 i 20 lutego 2026 roku na zlecenie Onetu. Badanie objęło 1021 dorosłych Polaków mieszkających w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców.

Źródło: Onet

