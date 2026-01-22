5 mld zł kredytów w ciągu ostatnich trzech lat. Tak BGK pomaga polskim eksporterom

Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił kredytów eksportowych na sumę prawie 5 mld zł w ciągu ostatnich trzech lat. Z kolei gwarancje BGK wyniosły ok. 1 mld zł, a akredytywy eksportowe ok. 350 mln zł. Prawie połowa firm, które korzystają z pomocy banku, planuje wykorzystać ją na rozwój eksportu w UE.

Od 2014 roku BGK pomógł 89 firmom na sześciu kontynentach. „Łączny wolumen transakcji w eksporcie i ekspansji zagranicznej w okresie 2014–2025 wyniósł ponad 23,1 mld zł” – wyliczył bank. Instytucja dodaje także, że zgodnie ze strategią BGK na lata 2025–2030 wartość wsparcia zagranicznej ekspansji polskich firm przekroczy 7 mld zł.

„Jeszcze w 1994 r. wartość polskiego eksportu wynosiła nieco ponad 21 mld euro, podczas gdy w 2024 r. eksport przyniósł ponad 441 mld euro” – wylicza BGK w raporcie „Wsparcie działalności eksportowej polskich przedsiębiorców – rola i wpływ BGK”, przygotowanym w oparciu o wywiady z klientami banku z ostatnich trzech lat.

Z raportu wynika też, że firmy korzystające z oferty BGK to głównie firmy duże (54,8 proc. badanych) oraz średnie (41,9 proc.). Wsparcie przyniosło im również wymierne efekty. 42 proc. firm zwiększyło konkurencyjność, 58 proc. zwiększyło zatrudnienie, a ponad 67 proc. odnotowało wzrost obrotów.

W ciągu najbliższych trzech lat ponad 38 proc. eksporterów oraz 48 proc. firm korzystających ze wsparcia BGK chce rozwinąć działalność na rynkach unijnych. Z kolei 58,1 proc. beneficjentów BGK planuje rozwój eksportu poza Unię Europejską. Dla porównania, podobne plany ma jedynie 12,3 proc. przedsiębiorstw z grupy ogółu eksporterów – zaznaczył BGK.

BGK pomaga zneutralizować pogorszenie koniunktury

– Oferta BGK jest dostępna również dla przedsiębiorców zainteresowanych mniej popularnymi kierunkami ekspansji, takimi jak wybrane kraje Afryki czy Ameryki Południowej. Tego typu działalność jest jednak najczęściej domeną firm większych, o ugruntowanej pozycji rynkowej – wyjaśniła prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Firmy, które otrzymały wsparcie BGK, sprzedają swoje towary do państw spoza UE częściej niż przeciętna firma. Takie kierunki sprzedaży deklaruje ponad 83 proc. przedsiębiorstw, podczas gdy w grupie wszystkich polskich eksporterów jedynie 22 proc. planuje sprzedaż poza Unię. Głównymi kierunkami eksportu są USA (23,1 proc.), Wielka Brytania (30,8 proc.), Kanada (19,2 proc.) oraz Australia (11,5 proc.).

Z raportu wynika także, że wsparcie BGK pomaga zneutralizować pogorszenie światowej koniunktury. „W ciągu ostatnich trzech lat ponad 35 proc. respondentów spośród ogółu polskich eksporterów biorących udział w badaniu zanotowało spadek wartości eksportu. Inaczej wygląda sytuacja firm korzystających ze wsparcia BGK. Tylko 6,5 proc. respondentów wskazało na spadek wartości sprzedaży zagranicznej, a 64,5 proc. deklaruje jej wzrost” – czytamy w raporcie.

Klienci banku wskazują również, że największymi barierami dla eksportu są niepewność geopolityczna (74,2 proc.) oraz brak finansowania (58,1 proc.). Podobnie bariery rozwoju eksportu oceniły wszystkie firmy wysyłające towary za granicę. Na niepewność geopolityczną wskazało 73 proc. respondentów, a na brak finansowania 60,5 proc.