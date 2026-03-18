Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 18.03.2026
18.03.2026 13:55

ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła do prokuratury zawiadomienie po lutowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na udziale w posiedzeniu osoby bez prawa do dostępu do informacji niejawnych – wyjaśnił Dobrzyński na platformie X. Skierowano je do Prokuratury Krajowej.

Po lutowym posiedzeniu RBN minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział kontrolę ABW w związku z udziałem w obradach szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. ABW jest krajową władzą bezpieczeństwa i odpowiada za ochronę informacji niejawnych, i miała przeprowadzić kontrolę, czy doszło do złamania przepisów przy organizacji tego spotkania.

Według służb – jak wcześniej wielokrotnie wyjaśniał rzecznik Dobrzyński – szef BBN nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowo‑administracyjne, dlatego nie mógł zostać dopuszczony w jakimkolwiek trybie – nawet jednorazowej zgody – na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności.

Kancelaria prezydenta przedstawiła w połowie lutego w tym sporze stanowisko, że wydana Cenckiewiczowi jednorazowa zgoda na dostęp do informacji zastrzeżonych na tym spotkaniu jest zgodna z prawem. Według KPRP zgoda mieściła się w ustawowych kompetencjach szefa KPRP.

Źródło: PAP

Na zdjęciu logo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Fot. PAP/Wojtek Jargiło
Paryż niezdobyty, skrajna prawica rośnie w siłę na południu Francji
W niedzielę pierwsza runda francuskich wyborów samorządowych przyniosła serię politycznych sygnałów przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Socjaliści prowadzą w stolicy, skrajna prawica rośnie na południu kraju, a centrum prezydenckie walczy o utrzymanie wpływów. Ale prawdziwych zwycięzców jeszcze nie ma — większość kluczowych miast czeka na drugą turę. Kto zostanie merem Paryża również rozstrzygnie się 22 marca.
16.03.2026
Świadome zarządzanie energią może pomóc w obniżeniu rachunków za prąd
Ostatnie tygodnie przyniosły zawirowania na globalnym rynku surowców energetycznych. Nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu przełoży się to na ceny prądu dla firm i gospodarstw domowych. Tymczasem polscy odbiorcy mają do wyboru coraz więcej zróżnicowanych ofert na zakup energii. Dobrze dobrana oferta i zmiana nawyków mogą pomóc w obniżeniu rachunków za prąd.
16.03.2026
Prof. Góralczyk: Wybory na Węgrzech. Czyja wizja lepsza?
Powoli, zdecydowanymi krokami zbliża się 12 kwietnia, data węgierskich wyborów, które – jak wszystko na to wskazuje – tym razem będą miały znaczenie nie tylko dla Węgier, ale też regionu i całej Europy. A to dlatego, że ukształtowały się tam dwa duże obozy polityczne o zupełnie odmiennych obliczach i wizjach przyszłości.
18.03.2026
Mikropoświadczenia zmieniają studiowanie. „Student sam montuje sobie zajęcia jak z klocków” (WYWIAD)
Żeby nadążyć za rynkiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, największa uczelnia o tym profilu w Polsce, wchodzi w zupełnie nowy model prowadzenia studiów. Prof. Bernard Ziębicki, rektor UEK, nie wierzy w zapowiedzi, że AI wygryzie jego absolwentów z pracy, bo większość pracuje już na studiach, a rynek wchłania ich niemal w stu procentach. Opowiada też, jak się zmienią studia w najbliższych latach, co warto studiować i dlaczego Polsce grozi patentowanie kreatywne, które jest równie szkodliwe jak kreatywna księgowość.
18.03.2026
Przełom w grupie InPost. Zagraniczne rynki pierwszy raz ważniejsze niż Polska
Po raz pierwszy w historii logistycznej firmy rynki zagraniczne przyniosły więcej przychodów niż Polska. Na krajowym rynku dynamikę wzrostu spowolnił „mechanizm Allergo". Rekordowe wyniki to jednak tylko część historii – spółka szykuje kolejne miliardowe inwestycje w technologie i rozwój sieci automatów w Europie.
18.03.2026
Czesi na czele Europy Środkowej, a Polska na szarym końcu? To efekt błędnej metodologii
Czeska gospodarka radzi sobie lepiej niż którakolwiek inna w regionie – wynika z najnowszego raportu portalu Evropa v datech. Tamtejsza ekonomia charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności oraz robotyzacji. Autorzy publikacji wyraźnie akcentują przewagi Czech nad Polską, która w zestawieniu wypada zaskakująco słabo. Sprawdzamy, czy Indeks dobrobytu i zdrowia finansowego rzeczywiście oddaje kondycję gospodarek, czy raczej upraszcza obraz rzeczywistości.
18.03.2026