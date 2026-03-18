ABW złożyła zawiadomienie do prokuratury po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego złożyła do prokuratury zawiadomienie po lutowej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego – poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Zawiadomienie dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na udziale w posiedzeniu osoby bez prawa do dostępu do informacji niejawnych – wyjaśnił Dobrzyński na platformie X. Skierowano je do Prokuratury Krajowej.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przekazała do @PK_GOV_PL zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, polegającego na udziale w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego osoby nieposiadającej dostępu do informacji niejawnych.

Zawiadomienie dotyczy posiedzenia #RBN,… — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) March 18, 2026

Po lutowym posiedzeniu RBN minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zapowiedział kontrolę ABW w związku z udziałem w obradach szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza. ABW jest krajową władzą bezpieczeństwa i odpowiada za ochronę informacji niejawnych, i miała przeprowadzić kontrolę, czy doszło do złamania przepisów przy organizacji tego spotkania.

Według służb – jak wcześniej wielokrotnie wyjaśniał rzecznik Dobrzyński – szef BBN nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowo‑administracyjne, dlatego nie mógł zostać dopuszczony w jakimkolwiek trybie – nawet jednorazowej zgody – na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności.

Kancelaria prezydenta przedstawiła w połowie lutego w tym sporze stanowisko, że wydana Cenckiewiczowi jednorazowa zgoda na dostęp do informacji zastrzeżonych na tym spotkaniu jest zgodna z prawem. Według KPRP zgoda mieściła się w ustawowych kompetencjach szefa KPRP.

Źródło: PAP