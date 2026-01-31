Administracja Trumpa niemal podwaja pulę wiz dla pracowników sezonowych

Administracja Donalda Trumpa zapowiedziała wydanie niemal 65 tys. dodatkowych wiz H-2B dla pracowników sezonowych do września tego roku. Decyzja oznacza faktyczne podwojenie rocznego limitu i stanowi rzadki wyjątek w polityce ostrego ograniczania imigracji.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła, że do września wyda prawie 65 tys. dodatkowych wiz H-2B, przeznaczonych dla pracowników sezonowych. Oznacza to podwojenie maksymalnej liczby wiz, jakie mogą zostać przyznane w ciągu jednego roku w ramach tego programu.

Decyzja zapadła mimo tego, że Trump prowadzi szeroko zakrojoną politykę ograniczania legalnych kanałów imigracji oraz nadzoruje masową kampanię deportacyjną, której elementem są działania ICE w amerykańskich miastach. Równolegle zagrożony został program wiz H-1B dla wykwalifikowanych pracowników, po tym jak administracja nałożyła opłatę w wysokości 100 tys. dolarów za udział w nim, faworyzując osoby zajmujące stanowiska kierownicze.

Sam Donald Trump od lat korzystał z programu H-2B w swoich przedsiębiorstwach. Pracownicy sezonowi byli zatrudniani m.in. jako kucharze, pokojówki i kelnerzy w należących do niego obiektach. Firmy Trumpa korzystały z wiz H-2B także w czasie jego pierwszej kadencji, w tym w Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie.

Co do zasady agencje federalne regularnie zwiększają pulę wiz H-2B, gdy liczba wniosków przekracza ustawowy limit 66 tys. wiz rocznie. Po powrocie Trumpa do Białego Domu w ubiegłym roku pracodawcy nie mieli jednak pewności, że dodatkowe wizy zostaną przyznane, co skłoniło grupy lobbingowe do nacisków na szybszą decyzję prezydenta.

Na problem braków kadrowych zwracała uwagę m.in. National Association of Landscape Professionals (krajowe stowarzyszenie profesjonalistów architektury krajobrazu). W grudniowym oświadczeniu organizacja podkreśliła, że amerykańska gospodarka potrzebuje legalnej i dostępnej siły roboczej, a branże sezonowe – takie jak architektura krajobrazu, budownictwo i hotelarstwo – zmagają się z poważnymi niedoborami pracowników, które zagrażają zdolności do prowadzenia działalności.

Źródło: New York Times