Administracja USA: nowe, wyższe cła mają wejść w życie w tym tygodniu

Nowa 15-proc. stawka globalnych ceł wejdzie w życie jeszcze w tym tygodniu - zapowiedział sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Minister przewiduje też, że wszystkie cła powrócą do swoich poziomów sprzed unieważnienia ich przez Sąd Najwyższy w ciągu pięciu miesięcy.

Bessent powiedział w wywiadzie dla telewizji CNBC, że globalne cła zostaną podwyższone z obecnych 10 do 15 proc. „prawdopodobnie w tym tygodniu”.

Są to tymczasowe cła - ważne przez 150 dni - które Trump nałożył od razu po tym, gdy Sąd Najwyższy unieważnił cła nałożone na podstawie ustawy sankcyjnej IEEPA, w tym globalne 10 proc. cła oraz wyższe cła dla kilkudziesięciu państw. Trump początkowo ustanowił poziom nowych ceł globalnych na 10 proc., lecz dzień później zapowiedział podwyższenie ich do 15 proc. „ze skutkiem natychmiastowym”. Mimo to nie podpisał dotąd stosownych dokumentów, by tę zmianę wprowadzić.

Bessent zaznaczył, że w ciągu pięciu miesięcy cła powrócą do swoich poprzednich poziomów, wprowadzone na podstawie innych, wolniejszych, lecz lepiej sprawdzonych prawnie mechanizmów.

- Jestem głęboko przekonany, że stawki celne powrócą do starego poziomu w ciągu pięciu miesięcy – powiedział Bessent.