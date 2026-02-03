AkzoNobel: wyższy zysk operacyjny w IV kwartale i w 2025 roku, niższe przychody

AkzoNobel opublikował wyniki finansowe za 4. kwartał oraz 2025 rok. Spółka odnotowała wzrost zysku operacyjnego i marży EBITDA, przy jednoczesnym spadku przychodów.

4. kwartał 2025 r.

W 4. kwartale 2025 r. przychody AkzoNobel wyniosły 2,37 mld euro wobec 2,62 mld EUR rok wcześniej (spadek o 9 proc. rdr). Sprzedaż organiczna była niższa o 1 proc., głównie z powodu mniejszych wolumenów.

Zysk operacyjny wzrósł do 787 mln euro z 127 mln EUR w 4. kwartale 2024 roku. Skorygowana EBITDA wyniosła 309 mln euro wobec 321 mln euro rok wcześniej. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła do 13 proc. z 12,3 proc.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 462 mln euro (rok wcześniej: 398 mln EUR).

W 4. kwartale sfinalizowano sprzedaż AkzoNobel India Ltd. Wycena transakcji odpowiadała 25-krotności EBITDA, a wpływy wyniosły 922 mln euro. Transakcja miała dodatni wpływ na wynik operacyjny w wysokości 655 mln euro.

Wyniki za 2025 r.

W 2025 r. przychody spółki spadły o 5 proc. rdr do 10,16 mld euro. Sprzedaż organiczna pozostała na zbliżonym poziomie – wzrost cen i korzystny miks sprzedaży zrównoważyły niższe wolumeny.

Skorygowana EBITDA wyniosła 1,44 mld euro wobec 1,48 mld euro rok wcześniej. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła do 14,2 proc. (z 13,8 proc.). Spółka wskazuje na redukcję kosztów operacyjnych o 98 mln euro w walutach stałych.

Zysk operacyjny wzrósł do 1,16 mld euro z 917 mln euro rok wcześniej. Wynik ten obejmuje dodatnie pozycje jednorazowe netto w wysokości 83 mln euro, związane m.in. ze zbyciem działalności w Indiach oraz kosztami restrukturyzacji.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej osiągnęły 915 mln euro wobec 673 mln euro w 2024 roku, głównie dzięki poprawie kapitału obrotowego.

Zarząd zaproponował dywidendę końcową w wysokości 1,54 euro na akcję, na niezmienionym poziomie rdr.

Perspektywy

AkzoNobel zakłada poprawę skorygowanej EBITDA w 2026 r. o 100 mln euro w walutach stałych. Oznacza to skorygowaną EBITDA na poziomie co najmniej 1,47 mld euro, przy założeniu kursów walutowych z końca 2025 r. i po uwzględnieniu sprzedaży działalności w Indiach.

Spółka nie oczekuje istotnego ożywienia rynkowego w 2026 r. Zakłada słabsze pierwsze półrocze i poprawę w drugiej połowie roku dzięki korzystniejszej bazie porównawczej.

AkzoNobel kontynuuje prace nad planowanym połączeniem z Axalta. Zamknięcie transakcji, po uzyskaniu zgód akcjonariuszy i regulatorów, spodziewane jest pod koniec 2026 r. lub na początku 2027 r.