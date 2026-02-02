Aleksandra Mirosław kończy karierę. To ostatni sezon polskiej mistrzyni olimpijskiej

Aleksandra Mirosław, jedyna polska złota medalistka olimpijska z Paryża, kończy karierę sportową. To będzie ostatni rok jej startów.

– Od dłuższego czasu wiedziałam, jak chciałabym się pożegnać ze światem sportu w tej roli. Na szczycie. Na swoich warunkach. W swój sposób. I teraz, jak skończyłam 32 lata, ten dzień nadszedł. Chciałabym wam powiedzieć, że sezon 2026 będzie moim ostatnim sezonem startowym – napisała mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata we wspinaczce sportowej na czas na Instagramie w dniu swoich 32. urodzin.

Ostatnimi zawodami w karierze będzie tegoroczny Puchar Świata oraz mistrzostwa Europy. Z polskimi kibicami pożegna się w dniach 3–5 lipca podczas zawodów w Krakowie.

– Tylko kilka ostatnich startów i ten rozdział dobiegnie końca. Sport zawsze pozostanie ważną częścią mnie, chociaż moja rola będzie się stopniowo zmieniać. To ogłoszenie jest głównie dla was – dla fanów, którzy byli ze mną przez te wszystkie lata. Chciałabym was zaprosić, byście dołączyli do mnie w tych ostatnich miesiącach i szczególnie w Krakowie, gdzie wystąpię w Pucharze Świata po raz ostatni – napisała. Nie dodała jednak, czym zajmie się po zakończeniu kariery sportowej.

Aleksandra Mirosław zdobyła jedyny polski złoty medal olimpijski podczas igrzysk w Paryżu. Jest także trzykrotną mistrzynią świata – tytuły zdobyła w 2018, 2019 i 2025. Dwukrotnie – w 2019 i 2022 – została mistrzynią Europy. Do niej należy również rekord świata we wspinaczce sportowej na czas, który wynosi 6,03 sekundy.

W 2024 roku, w 90. Plebiscycie „Przeglądu Sportowego”, została najlepszym sportowcem Polski.