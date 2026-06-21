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21.06.2026 10:40

Alerty II stopnia dla 15 województw. IMGW ostrzega przed burzami i upałem

IMGW wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami dla 15 województw. Są też alerty I i II stopnia przed upałami.

Ostrzeżenia II stopnia przed burzami obowiązują w prawie całej Polsce poza woj. śląskim, wschodnią częścią woj. małopolskiego i powiatem strzeleckim w woj. opolskim. Tam obowiązuje alert I stopnia. W centralnej części kraju – od Pomorza do Małopolski – obowiązują też ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem poziomu wody.

Alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ze względu na burze, wiatr i silne opady deszczu RCB poinformowało, że są „możliwe podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni".

IMGW ostrzega też przed upałem. Alerty II stopnia ogłoszono dla województwa wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego oraz dla części zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Z kolei ostrzeżenia I stopnia obowiązują od wschodu Polski po południową część województwa pomorskiego, a także na południowych krańcach dolnośląskiego. Alerty będą aktywne do niedzielnego wieczoru.

Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Fale gorąca przeplatane z okresami burzowymi. Prognoza sezonowa IMGW na lato
Podtopienia w Szczecinie
IMGW wydało ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami i upałami. Fot. PAP/Marcin Bielecki
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