Alicja Koleśnik awansuje w ramach CEPD. Dotychczasowa prezeska DOZ pokieruje całą grupą

Alicja Koleśnik, dotychczasowa prezeska spółki DOZ, obejmie stanowisko CEO w grupie CEPD, do której należy działająca w Polsce sieć aptek. Koleśnik poinformowała o objęciu nowej roli we wpisie na portalu LinkedIn.

„Miło mi poinformować o rozpoczęciu nowego rozdziału w moim życiu zawodowym jako CEO CEPD N.V. - międzynarodowej firmy, która zarządza trzecią co do wielkości siecią aptek w Unii Europejskiej, posiadającej ponad 1800 aptek" – napisała na portalu Koleśnik.

„Po 11 latach pracy na stanowisku CEO DOZ S.A., transformacji Spółki, latach intensywnego rozwoju i historycznie najlepszych wynikach za 2025 r. czas na nowe wyzwania. Rynek farmaceutyczny w Europie ewoluuje niezwykle dynamicznie, a oczekiwania naszych pacjentów i partnerów rosną. Aby nie tylko dotrzymać kroku tym zmianom, ale aktywnie je kształtować, potrzebujemy nowej energii, mocnych struktur i skupienia na kluczowych obszarach" – napisała Koleśnik.

Do grupy CEPD należą działające w Polsce apteki DOZ, sieci Gintarine Vaistin i Limedika na Litwie oraz sieć DOZ Apotek w Szwecji. CEPD to linia biznesowa grupy kapitałowej Pelion. Pelion działa na rynku zaopatrzenia w farmaceutyki od 1990 r.. Grupa zarządza działalnością hurtową (Polska Grupa Farmaceutyczna), detaliczną (sieć aptek DOZ) oraz zaopatrzeniem szpitali (Urtica).

Koleśnik była prezeską DOZ od 2015 r. Przed objęciem tej funkcji przez ponad 17 lat była związana z Jeronimo Martins. Bezpośrednio przed odejściem ze spółki była dyrektorką działu zakupów w firmie.