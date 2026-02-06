Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 10:27

Allegro miało w styczniu 22,9 mln użytkowników. To spadek w porównaniu z grudniem

Allegro miało w styczniu 22,9 mln użytkowników (real users) na wszystkich urządzeniach wobec 23,3 mln miesiąc wcześniej – wynika z badania Mediapanel, Polskiego Badania Internetu.

Zasięg Allegro, czyli procentowy udział realnych użytkowników odwiedzających dany kanał mediowy w populacji wszystkich użytkowników korzystających z internetu, wyniósł w styczniu 76,61 proc. wobec 78,35 proc. w grudniu.

ATS Allegro, czyli średni czas, jaki realni użytkownicy spędzają na danym kanale mediowym wyniósł w styczniu 1 godz. 31 min. 55 sek wobec 1 godz. 42 min i 09 sek. w grudniu.

Na urządzeniach mobilnych liczba użytkowników Allegro wyniosła w styczniu 21,09 mln wobec 21,1 mln w grudniu. Zasięg wyniósł w styczniu 70,56 proc. wobec 70,83 proc. w grudniu, a ATS 1 godz. 8 min. 42 sek. wobec 1 godz. 20 min. 24 sek. w grudniu.

Aplikacja Allegro, według wyników zaudytowanych miała w styczniu niecałe 9,34 mln użytkowników wobec 9,66 mln użytkowników w grudniu. Jej zasięg wyniósł w styczniu 31,24 proc. wobec 32,42 proc. w grudniu, natomiast ATS wyniósł 2 godz. 04 min. 37 sek. wobec 2 godz. 22 min. 57 sek.

Źródło: PAP

Allegro to jeden z najważniejszych graczy na polskim rynku e-commerce
Allegro miało w styczniu 22,9 mln użytkowników (real users) na wszystkich urządzeniach wobec 23,3 mln miesiąc wcześniej. Fot. Jakub Kaczmarczyk/PAP
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Polityka Świat
Ryzyko biznesowe w Afryce? BGK na ratunek
Wielu przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na rynki afrykańskie obawia się ryzyka związanego z prowadzeniem tam działalności. Jednym ze sposobów jego ograniczenia jest skorzystanie z instrumentów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), który do 2030 r. planuje przeznaczyć 1,1 mld dolarów na wsparcie polskiego eksportu do Afryki.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Maspex planuje kolejną akwizycję w Rumunii. „Grupa przeciera szlaki wielu innym polskim firmom”
Purcari Wineries ze stajni Grupy Maspex ma kolejny plan akwizycyjny. Firma złożyła ofertę dotyczącą potencjalnego kupna 100 proc. udziałów rumuńskiego producenta wina z regionu Dealu Mare. – Cel został dobrze dobrany, w naturalny sposób uzupełnia ofertę produktową Maspeksu, a wykorzystanie istniejących relacji handlowych eliminuje ryzyko finansowe – ocenia Ryszard Wojtkowski, prezes zarządu Resource Partners.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Polak na czele unijnej agencji nadzorczej. Kim jest Damian Jaworski i z czym się zmierzy
Pół roku rekrutacji. Kilka etapów przesłuchań. Głosowanie w Parlamencie Europejskim. Od 1 kwietnia Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) zyska nowego dyrektora wykonawczego. Damian Jaworski spróbuje znaleźć sposób na wzmocnienie nadzoru nad problematycznymi ubezpieczycielami z działalnością transgraniczną.
04.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
8 najlepszych lokat półrocznych. Ranking XYZ (luty 2026 r.)
6 proc. i więcej – tyle można dziś zarobić na najlepszych lokatach półrocznych. To więcej niż na lokatach rocznych i bez konieczności długiego zamrażania pieniędzy. Sprawdziliśmy oferty banków i wybraliśmy 8 najlepszych lokat na luty 2026 r.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Think Tank The Company. Startuje organizacja przedsiębiorców, która ma rozkręcić Polskę. „Administracja może działać tak sprawnie, jak najlepsze firmy”
Najważniejsi przedstawiciele polskiego biznesu zakładają nowy, apolityczny Think Tank The Company. Ma on połączyć doświadczenie przedsiębiorców z profesjonalnymi analizami ekspertów i stworzyć w ten sposób zarówno wsparcie dla innowacji, jak i poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy
WIG20 na solidnym plusie. KGHM wyróżnił się pozytywnie na parkiecie. Dzień na GPW 3 lutego 2026
To był dobry dzień dla inwestorów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególne powody do zadowolenia powinni mieć udziałowcy spółki KGHM.
03.02.2026