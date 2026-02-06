Allegro miało w styczniu 22,9 mln użytkowników. To spadek w porównaniu z grudniem

Allegro miało w styczniu 22,9 mln użytkowników (real users) na wszystkich urządzeniach wobec 23,3 mln miesiąc wcześniej – wynika z badania Mediapanel, Polskiego Badania Internetu.

Zasięg Allegro, czyli procentowy udział realnych użytkowników odwiedzających dany kanał mediowy w populacji wszystkich użytkowników korzystających z internetu, wyniósł w styczniu 76,61 proc. wobec 78,35 proc. w grudniu.

ATS Allegro, czyli średni czas, jaki realni użytkownicy spędzają na danym kanale mediowym wyniósł w styczniu 1 godz. 31 min. 55 sek wobec 1 godz. 42 min i 09 sek. w grudniu.

Na urządzeniach mobilnych liczba użytkowników Allegro wyniosła w styczniu 21,09 mln wobec 21,1 mln w grudniu. Zasięg wyniósł w styczniu 70,56 proc. wobec 70,83 proc. w grudniu, a ATS 1 godz. 8 min. 42 sek. wobec 1 godz. 20 min. 24 sek. w grudniu.

Aplikacja Allegro, według wyników zaudytowanych miała w styczniu niecałe 9,34 mln użytkowników wobec 9,66 mln użytkowników w grudniu. Jej zasięg wyniósł w styczniu 31,24 proc. wobec 32,42 proc. w grudniu, natomiast ATS wyniósł 2 godz. 04 min. 37 sek. wobec 2 godz. 22 min. 57 sek.

