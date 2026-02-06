Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 06.02.2026
NEWSROOM XYZ
06.02.2026 12:40

Amazon ogłosił, że wyda kolejne miliardy na centra danych. Kurs akcji koncernu zanurkował

Amerykański koncern technologiczny Amazon opublikował w czwartek wyniki za czwarty kwartał 2025 r. Firma przedstawiła też prognozy na 2026 r. Amazon zamierza podwoić wydatki na inwestycje, głównie w centra danych pod AI.

Wyniki za ostatni kwartał 2025 r. częściowo okazały się poniżej oczekiwań. To, wraz z prognozą wydatków inwestycyjnych na poziomie 200 mld dolarów w 2026 r., pociągnęło w dół kurs akcji spółki. Akcje Amazona w handlu przed piątkową sesją traciły 8 proc.

Wyższe przychody, zysk poniżej prognoz

W czwartym kwartale 2025 r. zysk Amazona na akcję wyniósł 1,95 dolara. Analitycy oczekiwali więcej – 1,97 dolara.

Wyższe od prognoz były za to przychody koncernu, które sięgnęły 213,39 mld dolarów w porównaniu z szacowanymi 211,33 mld dolarów. Przychody z sektora centrów danych (Amazon Web Services) wyniosły 35,58 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 34,93 mld dolarów. Dział reklamy przyniósł sprzedaż na poziomie 21,32 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 21,16 mld dolarów.

Amazon wyda w tym roku 200 mld dolarów na centra danych

Nakłady inwestycyjne koncernu mają w 2026 r. nadal rosnąć, ponieważ firma wciąż intensywnie inwestuje w centra danych i inną infrastrukturę, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na sztuczną inteligencję.

„Biorąc pod uwagę tak duży popyt na naszą obecną ofertę i przełomowe możliwości, takie jak sztuczna inteligencja, układy scalone, robotyka, satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej, spodziewamy się zainwestować około 200 mld dolarów w 2026 r. i oczekujemy wysokiego długoterminowego zwrotu z zainwestowanego kapitału” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny firmy Andy Jassy.

200 mld dolarów inwestycji to wzrost o 51 proc. rok do roku i ponad jedna trzecia więcej, niż spodziewali się analitycy. Rynek spodziewał się, że Amazon ogłosi nakłady inwestycyjne na poziomie 146 mld dolarów w 2026 r.

„Świetne dane, przerażające prognozy". Wydatki Amazona rodzą pytania o koszty AI

„Wyniki Amazona za czwarty kwartał to podręcznikowy przykład rynkowego scenariusza: świetne dane, przerażające prognozy – skomentowali wyniki spółki analitycy brokera Exante Bartosz Sawicki i Horacio Coutino.

„Gigant e-commerce pobił rekordy sprzedaży. Przychody w segmencie usług chmurowych Amazon Web Services wykazały najwyższą dynamikę od trzech lat. Informacje te zostały jednak przyćmione przez zapowiedź gigantycznych nakładów inwestycyjnych, która na nowo rozbudziła obawy o koszty wydatków na infrastrukturę i opłacalność wyścigu zbrojeń AI" – wskazali.

Ich zdaniem negatywny odbiór wyników giganta może pogłębić niechęć inwestorów do amerykańskiego sektora technologicznego. „Minione trzy sesje były najgorsze dla indeksu Nasdaq100 od załamania z kwietnia 2025 r., związanego z rozpętaniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa wojen handlowych. W lutym słabością rażą przede wszystkim producenci oprogramowania, których modele biznesowe są kwestionowane w obliczu konkurencji ze strony rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji" – wskazali Sawicki i Coutino.

logo Amazon
Amazon pokazał wyniki za 2025 r. i ogłosił prognozy na 2026 r. Analityków zaniepokoiła skala inwestycji w centra danych, którą planuje koncern. Fot. Klaus Galiano/Bloomberg via Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 6 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Analizy
Polska jako gospodarczy wyjątek. Dlaczego kryzysy omijały nas po 1995 r.?
Czy Polska miała po prostu szczęście, czy zbudowała realną odporność na kryzysy? Dane historyczne pokazują, że po dramatycznym załamaniu z przełomu lat 70. i 80. nasza gospodarka odbudowała się szybciej niż inne kraje regionu, a po 1995 r. doświadczyła jednych z najrzadszych i najpłytszych spadków PKB per capita na świecie. Skąd bierze się ta stabilność i gdzie kryją się jej ograniczenia? Jak odporna na kryzysy makroekonomiczne była Polska na tle innych państw świata? Analiza danych z bazy Penn World Table pokazuje, że choć historia polskiej gospodarki obejmuje epizody głębokich załamań – zwłaszcza przed 1989 r. – to od połowy lat 90. Polska wyróżnia się wyjątkową stabilnością wzrostu, rzadkimi kryzysami i bardzo ograniczoną skalą spadków podczas nich.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Reforma PIP wraca, lecz nadal dzieli. „To pozorne zmiany, skutki reformy są takie same”
Nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wraca w nowym wydaniu. Projekt został złagodzony, ale pewne rzeczy pozostają niezmienne. PIP nadal będzie mogła przekształcać umowy, ale będzie przy tym haczyk. A nawet kilka.
03.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Koniec ostatniego traktatu nuklearnego USA–Rosja. Świat wchodzi w erę bez limitów
Koniec traktatu New START oznacza, że Waszyngton i Moskwa nie są związane limitami głowic i wyrzutni strategicznych.
06.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Cyfrowa rekonstrukcja prawa na miarę XXI w. „Uporządkujemy ponad 156 tys. aktów prawnych” (WYWIAD)
Nieco lepszy od uczelnianego komputer, arkusz kalkulacyjny, sztuczna inteligencja, prawnik oraz dwójka sprawnych programistów – tyle wystarczyło, by położyć podwaliny pod cyfrowy model o ambitnym celu: rekonstrukcję relacji normatywnych w polskim prawie, a nie jedynie porządkowanie dokumentów. Katarzyna B. Wojtkiewicz, badaczka z Uniwersytetu SWPS i pomysłodawczyni projektu PRONORM.AI, opowiada o przedsięwzięciu, które łączy wiedzę prawniczą i kompetencje cyfrowe. Cel? Systemowe porządki w prawie, w którym dotąd jedyną cechą systemową jest niespójność.
05.02.2026
Kategorie artykułu: Newsy Technologia
ElevenLabs, nowa megarunda i rekordowa wycena. To jedna z największych firm prywatnych z Polski
ElevenLabs, wywodzący się z Polski startup osiągnął rekordową wycenę 11 mld dolarów, czyli ponad 40 mld zł. To zasługa nowej, wielkiej rundy finansowej. Tym samym firma stała się jednym z największych biznesów wywodzących się z Polski. A to nie jest jej ostatnie słowo.
04.02.2026