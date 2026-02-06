Amazon ogłosił, że wyda kolejne miliardy na centra danych. Kurs akcji koncernu zanurkował

Amerykański koncern technologiczny Amazon opublikował w czwartek wyniki za czwarty kwartał 2025 r. Firma przedstawiła też prognozy na 2026 r. Amazon zamierza podwoić wydatki na inwestycje, głównie w centra danych pod AI.

Wyniki za ostatni kwartał 2025 r. częściowo okazały się poniżej oczekiwań. To, wraz z prognozą wydatków inwestycyjnych na poziomie 200 mld dolarów w 2026 r., pociągnęło w dół kurs akcji spółki. Akcje Amazona w handlu przed piątkową sesją traciły 8 proc.

Wyższe przychody, zysk poniżej prognoz

W czwartym kwartale 2025 r. zysk Amazona na akcję wyniósł 1,95 dolara. Analitycy oczekiwali więcej – 1,97 dolara.

Wyższe od prognoz były za to przychody koncernu, które sięgnęły 213,39 mld dolarów w porównaniu z szacowanymi 211,33 mld dolarów. Przychody z sektora centrów danych (Amazon Web Services) wyniosły 35,58 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 34,93 mld dolarów. Dział reklamy przyniósł sprzedaż na poziomie 21,32 mld dolarów w porównaniu z oczekiwanymi 21,16 mld dolarów.

Amazon wyda w tym roku 200 mld dolarów na centra danych

Nakłady inwestycyjne koncernu mają w 2026 r. nadal rosnąć, ponieważ firma wciąż intensywnie inwestuje w centra danych i inną infrastrukturę, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na sztuczną inteligencję.

„Biorąc pod uwagę tak duży popyt na naszą obecną ofertę i przełomowe możliwości, takie jak sztuczna inteligencja, układy scalone, robotyka, satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej, spodziewamy się zainwestować około 200 mld dolarów w 2026 r. i oczekujemy wysokiego długoterminowego zwrotu z zainwestowanego kapitału” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny firmy Andy Jassy.

200 mld dolarów inwestycji to wzrost o 51 proc. rok do roku i ponad jedna trzecia więcej, niż spodziewali się analitycy. Rynek spodziewał się, że Amazon ogłosi nakłady inwestycyjne na poziomie 146 mld dolarów w 2026 r.

„Świetne dane, przerażające prognozy". Wydatki Amazona rodzą pytania o koszty AI

„Wyniki Amazona za czwarty kwartał to podręcznikowy przykład rynkowego scenariusza: świetne dane, przerażające prognozy – skomentowali wyniki spółki analitycy brokera Exante Bartosz Sawicki i Horacio Coutino.

„Gigant e-commerce pobił rekordy sprzedaży. Przychody w segmencie usług chmurowych Amazon Web Services wykazały najwyższą dynamikę od trzech lat. Informacje te zostały jednak przyćmione przez zapowiedź gigantycznych nakładów inwestycyjnych, która na nowo rozbudziła obawy o koszty wydatków na infrastrukturę i opłacalność wyścigu zbrojeń AI" – wskazali.

Ich zdaniem negatywny odbiór wyników giganta może pogłębić niechęć inwestorów do amerykańskiego sektora technologicznego. „Minione trzy sesje były najgorsze dla indeksu Nasdaq100 od załamania z kwietnia 2025 r., związanego z rozpętaniem przez prezydenta USA Donalda Trumpa wojen handlowych. W lutym słabością rażą przede wszystkim producenci oprogramowania, których modele biznesowe są kwestionowane w obliczu konkurencji ze strony rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji" – wskazali Sawicki i Coutino.