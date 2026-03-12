Amazon zapowiada miliardowe inwestycje w Polsce

Amazon tylko w latach 2026-28 zainwestuje w Polsce 23 mld zł – podała spółka na konferencji w Warszawie.

Według danych przekazanych przez Amazon, spółka w latach 2012–2025 zainwestowała w Polsce łącznie 45 mld zł. Firma zapowiada przyspieszenie tempa inwestycji.

Jeszcze w 2026 r. ma ruszyć dwunaste centrum dystrybucyjnego w naszym kraju. Centrum w Dobromierzu na Dolnym Śląsku będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie.

Planujemy większy tekst na ten temat.