Amazon zwolni 16 tys. pracowników. To kolejny etap cięć
Amazon ogłosił kolejne zwolnienia grupowe. Tym razem zlikwidowanych zostanie 16 tys. miejsc pracy.
Jak podała firma, to kolejny etap redukcji etatów ogłoszonej w październiku 2025 r., obejmującej stanowiska w działach usług i technologii. Wtedy zlikwidowano 14 tys. stanowisk.
„Jak wskazywałam w październiku, pracujemy nad wzmocnieniem naszej organizacji poprzez redukcję poziomów organizacji, zwiększenie zakresu odpowiedzialności i likwidowanie biurokracji (...). Redukcje wpłyną na około 16 tys. stanowisk" – napisała w liście do pracowników koncernu Beth Galetti, wiceprezeska działu People, Experience and Technology w Amazonie.
„Niektórzy z was mogą zapytać, czy to początek nowego rytmu – w którym co kilka miesięcy ogłaszamy duże redukcje etatów. Nie taki jest nasz plan. Ale, jak zawsze, każdy zespół będzie nadal oceniał zakres odpowiedzialności, tempo i możliwości tworzenia innowacji dla klientów i wprowadzał odpowiednie zmiany" – dodała Galetti w liście.
Ogłoszoną w październiku redukcję zatrudnienia Amazon tłumaczył postępem technologicznym w zakresie AI, który wymusza lepszą organizację pracy. Prezes Amazona Andy Jassy wskazywał także na konieczność zmniejszenia kadry, w tym kadry zarządzającej średniego szczebla w koncernie ze względu na nadmiar biurokracji.