05.02.2026 15:13

Ambasador USA: zrywamy kontakty z marszałkiem sejmu Włodzimierzem Czarzastym

„Nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym” – ogłosił ambasador USA w Polsce. Powodem decyzji są „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.

„Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i jego rządem” – napisał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose na platformie X.

Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i Polaków” – dodał.

Ambasador USA nie wskazał, o jakie wypowiedzi chodzi.

W poniedziałek marszałek sejmu powiedział, że nie poprze wniosku o poparcie starań o przyznanie amerykańskiemu przywódcy Pokojowej Nagrody Nobla.

– Przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów [...] np. Grenlandii... To wszystko sprawia, że nie poprę wniosku o pokojowego Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje – mówił wtedy lider lewicy.

Prezydent kontra marszałek. Polityczna wymiana ognia przed RBN
Włodzimierz Czarzasty
Ambasador USA w Polsce ogłosił w czwartek zerwanie wszelkiej komunikacji z marszałkiem sejmu Włodzimierzem Czarzastym. PAP/Tomasz Gzell
