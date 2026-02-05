Ambasador USA: zrywamy kontakty z marszałkiem sejmu Włodzimierzem Czarzastym

„Nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym” – ogłosił ambasador USA w Polsce. Powodem decyzji są „oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.

„Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy już utrzymywać kontaktów, ani komunikować się z Marszałkiem Sejmu Czarzastym, którego oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta Donalda Trumpa poważnie zaszkodziły naszym doskonałym relacjom z premierem Tuskiem i jego rządem” – napisał ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose na platformie X.

Effective immediately, we will have no further dealings, contacts, or communications with Marshal of the Sejm Czarzasty, whose outrageous and unprovoked insults directed against President Trump @POTUS has made himself a serious impediment to our excellent relations with Prime… — Ambasador Tom Rose (@USAmbPoland) February 5, 2026

„Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom amerykańsko-polskim ani okazywać braku szacunku prezydentowi Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i Polaków” – dodał.

Ambasador USA nie wskazał, o jakie wypowiedzi chodzi.

W poniedziałek marszałek sejmu powiedział, że nie poprze wniosku o poparcie starań o przyznanie amerykańskiemu przywódcy Pokojowej Nagrody Nobla.

– Przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną. To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów [...] np. Grenlandii... To wszystko sprawia, że nie poprę wniosku o pokojowego Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje – mówił wtedy lider lewicy.