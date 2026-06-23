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23.06.2026 22:18

Amerykanie luzują restrykcje dla kadry Iranu na mistrzostwach świata w piłce nożnej

Ministerstwo Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) przekazało mediom, że piłkarska reprezentacja Iranu będzie miała prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych na dwa dni przed meczami, przedłużając okno pobytu w USA o jeden dzień.

O zmianach poinformował media w oświadczeniu rzecznik DHS, dodając, że zmiany zostaną wprowadzone przed piątkowym meczem irańskiej kadry w piątek w Seattle.

„Przed meczem w Seattle 26 czerwca irańska drużyna będzie mogła przyjechać w dniu meczu minus dwa dni, czyli dwa dni przed meczem. Zostaną poproszeni o opuszczenie stadionu w dniu zakończenia meczu, czyli wieczorem po meczu” – powiedział rzecznik.

„Prezydent chce się upewnić, że mówimy o tym, co faktycznie dzieje się na boisku” – kontynuował w oświadczeniu. „W dużej mierze chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, nie tylko na stadionach, ale także w obozach bazowych i ośrodkach treningowych” - dodał.

Kierownictwo irańskiego zespołu potwierdziło, że do Seattle uda się już w środę.

Andrew Giuliani, szef grupy zadaniowej Białego Domu ds. mundialu powiedział agencji AP, że ruch ten był planowany już wcześniej.

- Chcieliśmy sprawdzić, jak przebiegły pierwsze dwa przejazdy i postanowiliśmy, że jeśli przebiegną bez zakłóceń, przedłużymy dodatkowy dzień ze względu na dłuższy czas podróży - wyjaśnił.

Jak dotąd irański zespół - który z powodów wizowych musiał przenieść swój obóz z Tucson w Arizonie do meksykańskiej Tijuany na granicy z USA - miał jedynie dobę na wjazd i wyjazd z kraju, na co narzekali irańscy piłkarze. Czołowy napastnik kadry Mehdi Taremi powiedział, że irańska kadra jest „uciśniona”. Władze nie przyznały też wiz grupie członków sztabu reprezentacji, których podejrzewali o związki z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Dwa pierwsze mecze irańska ekipa grała w Los Angeles, ok. 2-3 godziny jazdy od Tijuany. Piątkowy mecz Iranu z Egiptem przesądzi o tym, czy reprezentacja Islamskiej Republiki awansuje do 1/32 finału. Jeśli to zrobi, kolejne mecze rozegra w Seattle, Dallas, Nowym Jorku/New Jersey lub w kanadyjskim Vancouverze.

Źródło: PAP

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