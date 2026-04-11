Amerykańskie wojsko podało, że zaczęło oczyszczanie z min cieśniny Ormuz

Centralne Dowództwo USA podało w sobotę, że dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe przepłynęły przez cieśninę Ormuz, przygotowując warunki do oczyszczania cieśniny z min.

Jak podało dowództwo odpowiadające za siły na Bliskim Wschodzie, niszczyciele USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej „w ramach szerszej misji mającej na celu zapewnienie całkowitego oczyszczenia cieśniny z min morskich, uprzednio postawionych przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej”.

„Dzisiaj rozpoczęliśmy proces tworzenia nowego przejścia i wkrótce udostępnimy ten bezpieczny szlak sektorowi morskiemu, aby wspierać swobodny przepływ handlu” – powiedział admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM.

„W najbliższych dniach do akcji oczyszczania dołączą dodatkowe siły amerykańskie, w tym drony podwodne" – podano we wpisie CENTCOM na portalu X.

Przeprowadzona w sobotę operacja to pierwszy raz od początku wojny USA z Iranem, kiedy amerykańskie okręty przepłynęły przez Ormuz. Do przeprawy doszło tuż przed rozpoczęciem negocjacji USA i Iranu w Pakistanie.

Wcześniej w sobotę informację o przepłynięciu amerykańskich statków przez Ormuz podał portal Axios, powołując się na rozmowę z amerykańskim urzędnikiem. Prezydent USA Donald Trump napisał z kolei w serwisie Truth Social, że USA „rozpoczynają proces oczyszczania cieśniny".

„Wall Street Journal” i inne media podały, powołując się na amerykańskich urzędników, że Iran przekazał Amerykanom, że nie wie, gdzie znajdują się ustawione miny. Trump w rozmowie telefonicznej z telewizją NewsNation nie potwierdził tych informacji i stwierdził, że USA wiedzą, gdzie są one rozmieszczone.

