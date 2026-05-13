Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 13.05.2026
NEWSROOM XYZ
13.05.2026 10:50

Andrzej Domański o podatku cyfrowym. „To Polska ustala, jakie są podatki”

Prace nad podatkiem cyfrowym trwają i będą trwać - zadeklarował podczas spotkania z dziennikarzami Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Ministerstwo pracuje nad wieloma przepisami, które mają pomóc w rozwoju polskiej gospodarki.

Jak zaznaczył minister finansów i gospodarki, jednym z obszarów, który wymaga zmian, jest kwestia niektórych elementów przepisów MiFID. Przykładowo, chodzi o ankietę, która wymaga ogromnej wiedzy, by możliwe były inwestycje nawet w proste fundusze akcyjne.

Jeśli wypychamy ludzi z rynku akcji, to wpychamy ich w rynek krypto, gdzie nie ma żadnego nadzoru.

- Jeśli wypychamy ludzi z rynku akcji, to wpychamy ich w rynek krypto, gdzie nie ma żadnego nadzoru - powiedział Andrzej Domański.

Minister nie zadeklarował, kiedy do takich zmian może dojść. W ministerstwie trwają jednak prace nad nowymi pomysłami.

„To Polska ustala, jakie podatki są w Polsce”

Minister Domański odniósł się także do tematu podatku cyfrowego. Jego inicjatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji, ale jak zadeklarował Andrzej Domański, Ministerstwo Finansów uczestniczy w pracach nad projektem.

- To Polska ustala, jakie są w Polsce podatki. Faktycznie, przedstawiciele amerykańskiej administracji nie pierwszy raz już wyrażają swój daleko idący sceptycyzm odnośnie planu wprowadzenia podatku cyfrowego. My na to odpowiadamy konsekwentnie: Polska decyduje, jakie w Polsce będą podatki, a jakie nie. Decyduje o tym polski rząd. Prace nad podatkiem trwają i są wpisane do wykazu prac rządu - dodał Andrzej Domański.

Polska decyduje, jakie w Polsce będą podatki, a jakie nie. Decyduje o tym polski rząd. Prace nad podatkiem trwają i są wpisane do wykazu prac rządu

Innym tematem nad którym pracuje Ministerstwo Finansów jest podatek od nadmiarowych zysków.

- Jego założenia są gotowe. Jesteśmy bardzo blisko - zadeklarował.

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

Zmiany w instytucjach wsparcia przedsiębiorczości

W ostatnich dniach doszlo do większych zmian w PAIH.

- Dokonaliśmy pierwszych zmian w PAIH-u. Niebawem odbędą się konkursy na stanowiska. To będzie transparentna procedura - powiedział minister.

Czytaj również: Co dalej z PAIH? Czy nasze firmy mają szansę na podbój świata?

Jak zadeklarował Andrzej Domański, potrzebna jest większa wspólpraca na linii instytucji wspierających biznes.

- Szczególnie chodzi o lepszą współpracę między PAIH a innymi podmiotami z grupy PFR - dodał.

Program CPN przedłużony

Ministerstwo planuje także przedłużyć program CPN.

- Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw.

- Do końca maja „CPN” będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy - powiedział dziennikarzom Domański.

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen. Fot. Jakub Kuźmiński
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Biznes Technologia
Najpierw przycisnęła, teraz luzuje. UE zmienia podejście do regulacji AI
KE uzgodniła zmiany w AI Act w ramach Digital Omnibus. Mają uprościć przepisy i zmniejszyć obciążenia dla firm. Biznes i eksperci pozytywnie oceniają ich kierunek.
13.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy Świat
Piraci wracają na Ocean Indyjski. Wojny i chaos znów destabilizują handel morski
Piraci znów atakują w Rogu Afryki. W ciągu kilkunastu dni porwano kilka jednostek. Analitycy ostrzegają: to może być początek większego trendu
13.05.2026
Kategorie artykułu: Polityka Społeczeństwo
„Efekt Czarnka” szybko zgasł. PiS wewnętrznie się chwieje, ale... prześcignął KO na TikToku (POLITYKA W SIECI)
Ostatnie dwa miesiące w polskiej polityce niemal co tydzień przynosiły małe trzęsienia ziemi. Czarnek kandydatem na premiera, rozpad Polski 2050, weto ws. SAFE czy awantury wewnątrz PiS odcisnęły…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Newsy
Na GPW lekka wyprzedaż. Podsumowanie notowań 12 maja 2026 r.
We wtorek na warszawskim parkiecie wszystkie indeksy podążały do zamknięcia dnia na minusach. Wedle stanu z ok. godz. 16.15 WIG20 zniżkował o prawie 1,7 proc., a najsłabsze wśród blue chipów było…
12.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Newsy
Kolejne odwołania na największym kolejowym przetargu. Rail Baltica odsuwa się w czasie
Modernizacja linii kolejowej Białystok-Ełk, największej w historii inwestycji kolejowej w Polsce, może nie nastąpić tak szybko. Do Krajowej Izby Odwoławczej napłynęły właśnie kolejne odwołania od…
11.05.2026
Kategorie artykułu: Biznes Świat Technologia
Dan Ives odważnie o Apple. „Wycena może wzrosnąć o bilion dolarów”
O sukcesach i porażkach Tima Cooka, oczekiwaniach wobec Johna Ternusa oraz kluczowych kierunkach rozwoju Apple – mówi Dan Ives, jeden z najbardziej znanych analityków na Wall Street.
13.05.2026