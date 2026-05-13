Andrzej Domański o podatku cyfrowym. „To Polska ustala, jakie są podatki”

Prace nad podatkiem cyfrowym trwają i będą trwać - zadeklarował podczas spotkania z dziennikarzami Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Ministerstwo pracuje nad wieloma przepisami, które mają pomóc w rozwoju polskiej gospodarki.

Jak zaznaczył minister finansów i gospodarki, jednym z obszarów, który wymaga zmian, jest kwestia niektórych elementów przepisów MiFID. Przykładowo, chodzi o ankietę, która wymaga ogromnej wiedzy, by możliwe były inwestycje nawet w proste fundusze akcyjne.

- Jeśli wypychamy ludzi z rynku akcji, to wpychamy ich w rynek krypto, gdzie nie ma żadnego nadzoru - powiedział Andrzej Domański.

Minister nie zadeklarował, kiedy do takich zmian może dojść. W ministerstwie trwają jednak prace nad nowymi pomysłami.

„To Polska ustala, jakie podatki są w Polsce”

Minister Domański odniósł się także do tematu podatku cyfrowego. Jego inicjatorem jest Ministerstwo Cyfryzacji, ale jak zadeklarował Andrzej Domański, Ministerstwo Finansów uczestniczy w pracach nad projektem.

- To Polska ustala, jakie są w Polsce podatki. Faktycznie, przedstawiciele amerykańskiej administracji nie pierwszy raz już wyrażają swój daleko idący sceptycyzm odnośnie planu wprowadzenia podatku cyfrowego. My na to odpowiadamy konsekwentnie: Polska decyduje, jakie w Polsce będą podatki, a jakie nie. Decyduje o tym polski rząd. Prace nad podatkiem trwają i są wpisane do wykazu prac rządu - dodał Andrzej Domański.

Innym tematem nad którym pracuje Ministerstwo Finansów jest podatek od nadmiarowych zysków.

- Jego założenia są gotowe. Jesteśmy bardzo blisko - zadeklarował.

Pod koniec kwietnia minister Andrzej Domański informował, że wpływy z podatku od nadmiarowych zysków powinny przekroczyć 4 mld zł, a jedną z firm, która może zostać objęta takim podatkiem, jest Orlen.

Zmiany w instytucjach wsparcia przedsiębiorczości

W ostatnich dniach doszlo do większych zmian w PAIH.

- Dokonaliśmy pierwszych zmian w PAIH-u. Niebawem odbędą się konkursy na stanowiska. To będzie transparentna procedura - powiedział minister.

Jak zadeklarował Andrzej Domański, potrzebna jest większa wspólpraca na linii instytucji wspierających biznes.

- Szczególnie chodzi o lepszą współpracę między PAIH a innymi podmiotami z grupy PFR - dodał.

Program CPN przedłużony

Ministerstwo planuje także przedłużyć program CPN.

- Rządowy pakiet „Ceny Paliw Niżej” zostanie przedłużony do końca maja - poinformował w środę minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na CPN składają się obniżone stawki VAT i akcyzy na paliwa, a także mechanizm maksymalnej ceny niektórych paliw.

- Do końca maja „CPN” będzie przedłużony na pewno. Co dalej - zobaczymy - powiedział dziennikarzom Domański.