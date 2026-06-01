Andrzej Domański zaprzecza doniesieniom o wejściu Ryszarda Petru do rządu. „Nie ma takich ustaleń”

Nie ma ustaleń co do wejścia Ryszarda Petru do rządu – powiedział minister finansów Andrzej Domański podczas spotkania z dziennikarzami na Europejskim Kongresie Finansowym. Zdementował tym samym doniesienia o rychłej nominacji posła Centrum na wiceministra rozwoju.

Słowa ministra finansów przeczą doniesieniom medialnym o rychłej nominacji Ryszarda Petru na wiceszefa ministerstwa rozwoju i technologii, które podlega Andrzejowi Domańskiemu jako ministrowi finansów i gospodarki. Informację jako pierwsze podało RMF FM.

Sam poseł unikał komentowania tych doniesień.

Ryszard Petru należy do klubu Centrum, który powstał w lutym w wyniku odłączenia się części parlamentarzystów Polski 2050. Na czele nowej formacji stoi Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. Do niedawna była jedyną przedstawicielką swojej formacji w rządzie.

W ubiegłym tygodniu z ramienia klubu Centrum do rządu weszła jednak Żaneta Cwalina-Śliwowska jako wiceminister sportu i turystyki.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański
Fot. PAP/Leszek Szymański
