Dzieje się Ten wpis stanowi część relacji na żywo z 10.02.2026
NEWSROOM XYZ
10.02.2026 17:01

Andrzej Pawłowski zostanie nowym prezesem Polregio

Rada nadzorcza Polregio rozstrzygnęła konkurs na prezesa zarządu. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołano na to stanowisko Andrzeja Pawłowskiego, który funkcję obejmie 2 marca – podała spółka w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, rezygnację z dalszego pełnienia obowiązków prezesa oraz członka zarządu ds. finansowych złożyła Aleksandra Grzywaczewska.

W okresie przejściowym, do 2 marca 2026 r. pracami Polregio kierować będzie Katarzyna Gawlik-Tarnowska – na podstawie delegacji z rady nadzorczej. Wiceprezesem zarządu pozostaje Wojciech Dinges.

Źródło: PAP

Zdęcie przedstawia pociąg Polregio w Gdańsku
RN Polregio wybrała Andrzeja Pawłowskiego na nowego prezesa spółki. Fot. NurPhoto, Getty Images
Może zainteresować Cię również
Kategorie artykułu: Świat
Powódź w Tunezji a polskie technologie
Od połowy stycznia zachodnią część Morza Śródziemnego nawiedzają huragany i ulewne deszcze. Dotknęły Maroko, Algierię, Hiszpanią i Portugalię. Tunezję dotknęła także gigantyczna powódź. Państwa regionu nie są przygotowane na wielką wodę. Tymczasem w Polsce są firmy, które dysponują technologiami pomocnymi w walce z żywiołem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes Finanse osobiste
Polacy wciąż aktywni na hiszpańskim rynku nieruchomości. Jednak do gry z impetem wchodzi Oman
Polacy nadal chętnie inwestują w nieruchomości w Hiszpanii, ale spoglądają poza Europę. Oman wyrasta na alternatywę wobec Dubaju.
10.02.2026
Kategorie artykułu: fact-checking Polityka
Andrzej Duda mija się z prawdą w Kanale Zero. Manipulacja historią?
Wbrew narracji powtarzanej od lat przez Andrzeja Dudę w czasie, kiedy polską armią kierował Bogdan Klich wcale nie zginęło więcej polskich generałów niż w trakcie II wojny światowej.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Biznes
Branża elektryków chwali się wynikami, ale mówi o niepewności. „Brakuje jednej, spójnej strategii"
Choć miniony rok był wyjątkowo udany dla branży samochodów elektrycznych, to jej przedstawiciele patrzą w przyszłość z niepewnością. Brakuje im spójnej strategii i stabilności. Z kolei trwająca na forum Unii Europejskiej polityczna debata może opóźnić kluczowe decyzje i dać przewagę Chinom – ostrzegają.
09.02.2026
Kategorie artykułu: Polityka Świat Technologia
Francuski romans Elona Muska. Od uwodzenia Paryża do otwartego konfliktu
Elon Musk zawsze traktował Francję jak obiekt szczególnej gry. Trochę jak romans: zaczęło się od wzajemnej fascynacji, kolacji w Pałacu Elizejskim i deklaracji miłości do europejskiej kultury. Dziś ten związek przypomina raczej toksyczne małżeństwo w trakcie głośnego rozwodu. A mimo to Francja wciąż nie potrafi uwolnić się od fascynacji Muskiem.
10.02.2026
Kategorie artykułu: Quiz XYZ
Quiz dnia XYZ | 8 luty 2026
Trzy pytania, w każdym tylko jedna poprawna odpowiedź. Sprawdź, czy dziś zdobędziesz 3/3.
08.02.2026