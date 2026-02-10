Andrzej Pawłowski zostanie nowym prezesem Polregio

Rada nadzorcza Polregio rozstrzygnęła konkurs na prezesa zarządu. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego powołano na to stanowisko Andrzeja Pawłowskiego, który funkcję obejmie 2 marca – podała spółka w komunikacie prasowym.

Jak wskazano, rezygnację z dalszego pełnienia obowiązków prezesa oraz członka zarządu ds. finansowych złożyła Aleksandra Grzywaczewska.

W okresie przejściowym, do 2 marca 2026 r. pracami Polregio kierować będzie Katarzyna Gawlik-Tarnowska – na podstawie delegacji z rady nadzorczej. Wiceprezesem zarządu pozostaje Wojciech Dinges.

