02.05.2026 20:17

Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego

Podczas obchodów święta 3 maja, które w niedzielę odbędą się na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego - poinformował w sobotę szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów na zasadzie „pięciu za pięciu”, w ramach której władze w Mińsku zwolniły trzech Polaków i dwóch obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, który przebywał w więzieniu od 2021 r.

„Jutro, podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja na Zamku Królewskim w Warszawie, Andrzej Poczobut odbierze z rąk Prezydenta RP Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Prezydent odznaczył tego niezłomnego Polaka, więźnia reżimu Łukaszenki, 11 listopada 2025 roku” - napisał na platformie X Szefernaker.

Źródło: PAP

Na zdjęciu ogłoszenie laureatów Nagrody im. Sacharowa w 2025 r. w Parlamencie Europejskim
Andrzej Poczobut oraz gruzińska dziennikarka Mzia Amaglobeli zostali laureatami Nagrody im. Sacharowa Parlamentu Europejskiego. Fot. PAP/Wiktor Dąbkowski
