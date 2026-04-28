Andrzej Poczobut uwolniony. „Witaj w polskim domu, Przyjacielu"

Pilne

Białoruskie media państwowe podały informację, że Alaksandr Łukaszenka polecił, by zwolnić m.in. dziennnikarza Andrzeja Poczobuta. Chwilę później potwierdził to premier Donald Tusk. Andrzej Poczobut został zatrzymany przez białoruski reżim 25 marca 2021 r. za krytykę reżimu i od tamtej pory przebywał za kratami.

„ Andrzej Poczobut wolny. Witaj w polskim domu, Przyjacielu" – oświadczył polski premier na platformie X, zamieszczając zdjęcie z wychudzonym przez pobyt w białoruskim więzieniu Poczobutem.

— Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2026

W pracy nad uwolnienieniem Poczobuta pomagali Amerykanie

Białoruskie media państwowe informują, że do uwolnienia Poczobuta doszło w trakcie wymiany więźniów między Polską i Białorusią w formacie „5 za 5”.

Jak podkreślili w trakcie wspólnego oświadczenia wysłannik USA ds. Białorusi John Coale i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, jego zespół pracował nad uwolnieniem Poczobuta i innych więźniów ponad rok.

– To przykład doskonałego sojuszu z USA, ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa i jego decyzji – powiedział Sikorski.

Wcześniej przy udziale amerykańskich dyplomatów w 2025 r. odzyskało wolność kilka grup białoruskich więźniów politycznych – wówczas nie było wśród nich Poczobuta.

Od 2025 roku władze w Mińsku uwolniły ok. 500 więźniów, w tym więźniów politycznych, wskutek negocjacji z USA. W zamian USA zniosły część sankcji nałożonych na Białoruś. Według białoruskiego centrum praw człowieka Wiasna w kraju jest nadal ponad 1,1 tys. więźniów politycznych.

Andrzej Poczobut – więzień polityczny reżimu Łukaszenki

Andrzej Poczobut przez wiele lat współpracował z polskimi mediami, relacjonując sytuację na Białorusi. Za krytyczne wypowiedzi na temat przywódcy Białorusi Alaksandra Łukaszenki trafiał do aresztu i stawał przed sądem. 25 marca 2021 r. został zatrzymany.

Władze białoruskie przypisały jego działaniom – polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach – absurdalne znamiona „rehabilitacji nazizmu”. Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie, a 8 lutego 2023 r. skazano go na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy i Poczobut przebywał w kolonii karnej w Nowopołocku.

Polskie władze od początku domagały się jego uwolnienia i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów.

Prezydent zaprosił Andrzeja Poczobuta do Pałacu Prezydenckiego

– Andrzej Poczobut to człowiek, który dowiódł tego, jak mocne jest przywiązanie do polskich wartości. Zapraszam go po odbiór Orderu Orła Białego – po informacji o uwolnieniu Poczobuta oświadczył prezydent Karol Nawrocki.

Poczobut został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego 11 listopada 2025 r.

Order Orła Białego został mu przyznany „w uznaniu znamienitych zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych”.

Źródło: PAP, XYZ

